Поэтому стало известно, какие локации и чьи отели, рестораны и интересные места получили большое количество отзывов сообщества в течение 12 месяцев. Этим направлениям точно есть что предложить тем туристам, чей маршрут сосредоточен на завтраке, обеде и ужине с множеством остановок для перекуса между ними.

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Какие направления посетить любителям гастротуризма?

По оценке путешественников на Tripadvisor, за "наивысший уровень совершенства в путешествиях" положительные отзывы получили 10 городов мира.

Возглавила рейтинг столица Вьетнама – Ханой, где путешественники отметили умелое сочетание исторических традиций и современных тенденций во всем, включая гастрономию. Среди самых известных блюд вьетнамской кухни – суп с лапшой Фо, спринг-роллы Гой Куон, горячие блины Бан Хео, лапша Као Лау, фрикадельки на гриле Бун Ча, бутерброды Бан Ми, рыба с куркумой Ча-ка Лавонг и битый рис Ко Там.

На втором месте – Италия. Здесь советуют наслаждаться одними из самых незабываемых блюд в жизни – от свежей пасты до сочных жареных артишоков или нежного рагу из бычьего хвоста.

Рим был построен не за один день, и вам понадобится гораздо больше, чем один день, чтобы осмотреть этот вневременный город ... Бросьте монету в фонтан Треви, посмотрите на Колизей и Пантеон и попробуйте идеальный эспрессо или "джелато",

– пишут путешественники.

Италия заняла второе место среди гастрономических жемчужин в мире / Фото Unsplash

10 направлений в мире для гастрономического туризма в 2024-м:

Ханой, Вьетнам, Рим, Италия, Крит, Греция, Куско, Перу, Флоренция, Италия, Нью-Дели, Индия, Барселона, Испания, Новый Орлеан, США, Лиссабон, Португалия, Пхукет, Таиланд.

В National Geographic выбрали лучшие путешествия 2024 года

Весна – все ближе, значит время паковать чемоданчики и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году. Спойлер: варианты настолько разнообразны, что каждый найдет себе что-то по вкусу.

В National Geographic признались: в этом году приложили максимум усилий, чтобы сделать список максимально ярким. Команде помогали мировые фотографы и исследователи. Какие локации события стоит добавить в свой список must visit – читайте по ссылке!