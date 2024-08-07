Ни за что не заказывайте эти блюда в Италии: неожиданное признание шеф-поваров

Италию путешественники привыкли считать гастрономическим раем. Спойлер – так оно и есть. Однако не все любимые блюда стоит заказывать в местных ресторанах. Шеф-повара рассказали, каких вкусностей стоит избегать любой ценой.

Все мы слышали об итальянской эпопее с капучино: можно – нельзя, стоит – не стоит и, в конце концов, когда. Наконец-то уже договорились: любимый молочный кофе заказываем только утром. Но выяснилось, что с карбонарой и болоньезе тоже не все так просто.

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Что нельзя заказывать в Италии

Спагетти болоньезе или спагетти с фрикадельками. Обычно, итальянцы не смакуют их в том формате, что мы привыкли. Этторе Боккья – шеф-повар гранд-отеля Villa Serbelloni – рассказал, что итальянцы чаще всего используют для соуса болоньезе именно яичное тесто.

Карбонару с пармезаном. Итальянцы в эту пасту обычно добавляют сыр пекорино. А попросить добавить грибы, курицу или сливки – смертельно обидеть итальянца. Об этом по секрету рассказали шеф-повара из итальянского ресторана La Mia Mamma.



Итальянские пасты – это что-то про искусство / Unsplash

Салат "Цезарь". Он в современной итальянской кухне почему-то не прижился. Кроме того, итальянцы вообще не воспринимают салат как полноценное блюдо. Для них это – только гарнир.

Чесночный хлеб – это клише, которое итальянцы предпочитают забыть.

Пицца пепперони. Если видите ее в меню, просто убегайте. Потому что ресторан только маскируется под итальянский, а не является им на самом деле. Пиццу с едва острой салями сами итальянцы называют "diavola".