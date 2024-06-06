Албания не вошла: какие страны Европы признали лучшими для пляжного отдыха

Чтобы в Европе найти плохое место для купания, надо еще постараться. Статистика – просто поражает: качественными признали 85% всех зарегистрированных пляжей.

В общем европейские курорты – рай для туристов. Они обычно работают по немного другому принципу, чем в Египте или других странах с "все включено". В то же время позволяют совместить пляжный отдых и культурные развлечения. Например, в Греции утром можно нежиться в Эгейском море, а после обеда – исследовать древнюю страну, бывшую колыбель цивилизации.

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Какие страны признали лучшими для пляжного отдыха

В 2024 году лидерами стали Кипр, Австрия (не имеет выхода к морю, однако славится просто фантастическими озерами), Хорватия и Греция. Там на отлично оценили около 95% всех мест для купания.



Пляжный сезон в Европе уже стартовал / Unsplash

Хуже ситуация в таких странах:

Албания;

Бельгия;

Эстония;

Венгрия;

Польша.

Там отличными для купания признали лишь менее 70% мест.

Конечно, не обошлось в рейтинге и без курортов, где совсем все плохо. Однако туристов успокоили: можно не волноваться, ведь они закрываются, чтобы улучшить свои условия уже к следующему сезону.

Какие места чаще всего выбирают для отдыха украинцы

Украинцы уже активно начали пляжный сезон в 2024 году. Чаще всего они выбирают пляжный отдых в Турции и Египте. Наибольшим спросом пользуется все тот же формат "все включено". Также в топе – Греция, Болгария, Черногория.