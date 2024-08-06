Стоит ли ехать в Италию на неделю? Спойлер – да. В этом материале для Закордон 24 я рассказываю о своем опыте семидневных каникул на трех морских побережьях: от романтического севера до загадочного юга. Включите себе Volare или Felicità, и поехали.

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На пути в сказку – как попасть в Италию

Сейчас есть такие варианты проезда в Италию:

автобусом самостоятельно;

самолетом из городов ЕС (например Краков или Кишинев);

вместе с турфирмой (автобусный или авиатур).

Я выбрала последний вариант. К счастью, одна из львовских турфирм предложила настоящую "Формулу красоты". Так одного июльского утра автобус повез с железнодорожного вокзала во Львове прямо в мечту.

Чтобы попасть в Италию, нужно проехать территорию Польши и Австрии. Must have для отдыха – короткая остановка в Альпах. Мы сделали ее на берегу молочно-голубого озера Вертерзее. Оттуда открываются фантастические пейзажи (такие обычно ставят на заставку ноутбуков) на Картинтию – самый южный регион Австрии. Он – будто огромный и очень ценный спойлер к красоте, которая ждет впереди.

А ближайшие соседи австрийских гор – Доломитовые Альпы. Сейчас они – во всех тревел-трендах. Если австрийские Альпы – сказочные, то Доломиты – мощные. Они – как острые зубы доисторического зверя, который заснул в воротах Италии. Стоит заметить, что именно в этом – большое преимущество автобусных туров: прежде чем попасть к месту назначения, ждет настоящее путешествие, а не короткий перелет. За окнами видишь сотни прекрасных панорам, а короткие остановки позволяют почувствовать колорит разных регионов.

Венето – край масок и виноградников

Первым путешественников в Италии встречает регион Венетто. Он гостеприимно наливает бокал просекко и приглашает прогуляться по улочкам романтического Тревизо. С этого городка, где изобрели тирамису, начался мой итальянский отпуск. Свои сокровища Тревизо прячет за старыми городскими стенами. А каждое здание в центре своей красотой так и говорит: ура, наконец ты – в Италии. Интересный факт: Тревизо – помережено каналами. Хотя и, конечно, не настолько, как его соседка Венеция.

А дальше, конечно, самое время посетить и в гости к ней. Попасть в Венецию "своим" туристическим автобусом нельзя. Сначала мы пересели на локальный, а потом – плыли на катере. И это – одно из лучших воспоминаний. Потому что когда из серо-голубых неспокойных вод Венецианской лагуны вдруг выныривают первые цветные палаццо, мгновение кажется настолько прекрасным, будто его нарисовал кто-то из местных художников.

Июль обычно называют худшим месяцем для путешествия в Венецию, потому что из-за туристов негде яблоку упасть. Однако не могу сказать, что это очень мешало. Еще один миф – когда жарко, вода в Венеции воняет. Не стоит волноваться: никакого неприятного запаха. Только над узкими улочками и кружевными площадями витает приятный аромат морской соли.



Атмосфера Венеции завораживает / Заграница 24

Волшебные волшебницы, мудрые дожи, сообразительные мошенники, авантюрные путешественники, призраки разлунных любовников, Марко Поло и Казанова. Венеция знает так много легенд. И очень охотно рассказывает их. Кажется, что даже вода в местной лагуне что-то шепчет, тихо переговариваются древние палаццо, а гондольеры поколениями перевозят через узкие каналы не только путешественников, но и зримые и незримые чудеса.

Детали складываются в фантастически красивый пазл / Заграница 24

Начать свое знакомство с Венецией стоит с:

площади Сан-Марко (а чтобы попасть в собор Сан-Марко, будьте готовы отстоять в длинной очереди);

Гранд-Канал (самые роскошные палаццо);

мост Риальто (тот самый, из детских мечт и конфет "Венецианская ночь");

Дворец Дожей (там творилась история);

Дворец Ка-д'Оро ("золотой дом");

кафе Флориан (работает с 1720 года и сохранило позолоченную роскошь и портреты-произведения искусства, цены – немного оверпрайс, но один раз побывать стоит).

И куда же в Венеции без масок / Заграница 24

А если есть время, чтобы почувствовать "нетуристическую" (насколько это вообще возможно) Венецию, спланируйте путешествие на острова Мурано и Бурано.

Что привезти из Венеции? Среди самых популярных сувениров – украшения из муранского стекла. Однако здесь важно обращать внимание на место продажи и качество товара, чтобы не попасть на "крючок" китайских изделий. То же касается и венецианских масок и разнообразного мерча с ними.

Рим – город величия и теней

Если Париж часто называют городом призраков, а Прагу – городом волшебников, то Рим, без сомнения, принадлежит теням. Древние правители продолжают наблюдать за славой и величием своего города, однако от их эпох прошло слишком много времени, чтобы оставаться римскими призраками.

Когда едешь в Рим в июле, часто слышишь: все пропало. Что людей столько, что у Колизея "снесут", а к Фонтану Треви очередь придется занимать за три дня. Не знаю, кому как везло, но из личного опыта: да, людей много, однако ни одного тревел-коллапса со мной не произошло. И монетку на желание в Треви бросила. И спокойно прошлась по улочкам. И даже есть фото Колизея.



Колизей – вечный охранник вечного города / Заграница 24

Римские каникулы, которые длятся всего день, – еще тот вызов. Однако, к счастью, большинство must visit локаций – в зоне пешеходной доступности. В частности, стоит увидеть: Колизей, Римский Форум, Пантеон, Пьяцца Венеция, Треви, Ватикан. На последний, к слову, стоит выделить хотя бы несколько часов. Потому что местные произведения искусства не только привлекают внимание, но и заставляют оставаться возле них. Особое место – Сикстинская капелла, которую расписал Микеланджело. Там запрещено фотографировать. В то же время и не хочется. Потому что кажется, что чудо происходит здесь и сейчас, перед тобой, и нужно оставаться очень внимательной, чтобы не пропустить ни одной детали на прекрасных фресках.



Без Фонтана Треви представить Рим – просто нереально / Заграница 24

Амалфитанское побережье – край лимонов и хрустальных волн

В последние годы Амальфитанское побережье стало одним из самых популярных курортов Италии. А его изюминкой (или "лимонами") являются города Позитано и Амальфи. Они расположены на скалах среди лимонных садов и омываются хрустальным Тирренским морем. Когда-то там плавали только местные русалки, а теперь они охотно делятся с туристами своими пляжами.

Мы добирались до Позитано и Амальфи из города Салерно (рекомендую там прогуляться, если есть возможность). Оттуда фактически каждый час отходят рейсовые кораблики. Первая остановка – город Амальфи (плыть около 30 минут). Вторая – Позитано (плыть до часа). Вернуться можно тем же маршрутом. А дорога – сплошное удовольствие, потому что проплываешь фантастические горные-морские-городские пейзажи.

Камерные цветные городки в объятиях голубовато-изумрудных гор покачиваются на бирюзовых волнах. Лучшее, что можно там сделать, – просто потеряться в плетении улочек, перебирать украшения из цветного стекла, пить холодный лимонный сок. А потом – пройти по горячему песку в воду и оттуда любоваться, как вершины гор окутывает молочный туман.



Позитано прижимается к скалам / Заграница 24

Существует легенда, что именно в этом месте Посейдон когда-то влюбился в прекрасную нимфу. Что ж, путешественники могут на день почувствовать себя древним богом и тоже влюбиться... правда, в прекрасное Амальфитанское побережье.

Амальфи и Позитано – идеальные города, чтобы приобрести итальянские сувениры. Особенно, если любите лимоны. Там из них готовят абсолютно все: лимончелло (его придумали местные рыбаки, чтобы согреться), лимонные желе, леденцы и другие конфеты, лимонные косметические средства и духи, посуда, украшения и элементы декора с лимонами. К слову, цены – довольно демократичные.

Неаполь – свой мир в тени вулкана свой мир в тени вулкана

Неаполь в Италии – как отдельный мир. К слову, легендарная Софи Лорен однажды даже сказала "я – не итальянка, я – неаполитанка". Город собрал немало стереотипов. Первый – там грабят на каждом шагу, буквально вырывают сумочки из рук. Однако, как заметила, гид: в Неаполе – такой же уровень опасности, как в любом другом туристическом городе. Конечно, можно попробовать самим поискать неаполитанскую мафию, но не стоит надеяться, что она сразу найдет вас.

Конечно же, такой город как Неаполь не мог обойтись без прекрасной и трагической легенды. Когда-то, возвращаясь из Трои, героический Одиссей не поддался волшебному пению нимфы Партенопи. Разочаровавшись в собственном смертельном таланте, она бросилась со скалы. Там, где нашли ее тело, основали город. Присутствие Партенопи постоянно ощущается в Неаполе. В вывесках, иллюстрациях, витражах, символах, мечтах.



Колорит испанских кварталов / Заграница 24

В общем Неаполь – очевидно, не тот город, в который влюбишься с первого взгляда. А уже со второго – абсолютно реально. Потому что сначала надо потеряться в классических районах города, насладиться их величием и романтикой, побывать у замков, полюбоваться величественными соборами, а потом перейти в испанские кварталы, где немного страшно и очень колоритно. Будто старушка добрая Европа открыла потайные двери и выпустила тебя где-то на другом континенте. За путешественниками, чтобы ничего плохого не произошло, постоянно наблюдают местные святые. Когда испанские кварталы Неаполя только пытались "подсветить" электричеством, изображения святых везде прикрепляли, чтобы на их глазах ворам было стыдно воровать лампочки. Воры тех лампочек уже давно отошли в вечность, а святые так и остались: каждый на своем месте.



Святые следят, чтобы все было в порядке / Заграница 24

В целом отношение к смерти в Неаполе приятно удивляет. Когда кто-то умирает, город должен узнать об этом. Поэтому каждый покойный получает свой некролог на улицах Неаполя. Чаще всего крепят листы бумаги с именем, фамилией и фото. Часто дописывают еще профессию, потому что в Неаполе – очень много полных тезок.

С любой точки Неаполя видно Везувий. Он – палач, чудо и неотъемлемая составляющая местного пейзажа. Сейчас на склонах вулкана живут около 500 тысяч человек и они не понаслышке знают, что означает поговорка "жить на вулкане". В конце концов, каждая их история – вызов и победа жизни над смертью. Потому что именно Везувий – виновник одной из крупнейших трагедий в истории мира. в 79 году до нашей эры Везувий похоронил сразу четыре города:

Помпеи;

Геркуланум;

Оплонтис;

Стабию.

Самыми известными стали Помпеи. Их наследие поражает до сих пор. Из того, что мы точно знаем: более 2 тысяч лет назад там уже успешно проводили трансплантацию, практиковали франчайзинг (пекарни) и изобрели сухой корм для собак.

Везувий век за веком наблюдает за жизнью города: смотрите видео

Тысячелетия Помпеи провели "законсервированными". Сейчас откопали около 70% города. Проезжая мимо, чувствуешь, как кожа покрывается мурашками. Город, который буквально телепортирует в прошлое. Самый живой из всех мертвых. Древний могильник. Музей под открытым небом. Место боли и, очевидно, для многих и город силы. Или по крайней мере было таким, когда там бурлила жизнь.

Сейчас вблизи Помпеев на склонах Везувия выращивают помидоры и виноград.

Из последнего, к слову, изготавливают легендарное вино "Слезы Христа". Он плачет над своим потерянным раем.

Апулия – "марсианская" земля на юге магического сапожка

Когда, казалось бы, прекраснее уже быть не может, Италия говорит: пф, и автобус отвозит на юг сапожка – в загадочную Апулию.

Пейзажи за окном меняются: красная земля, мельницы выныривают как из песчаных дюн, а городки, которые пробегают за окнами – каменные и экзотические. Единственное, что остается неизменным во всей Италии, – виноградники. Они пронизывают страну, как зеленые линии связи, по которым местные делятся своими тайнами так, чтобы туристы их не услышали.

Первая остановка: Альберобелло. Миллионы лет назад там было море, а последние четыреста лет – один из самых необычных городков мира. Все из-за трули – сказочных зданий, которые называют домами гномов. В Альберобелло можно было бы снять южный приквел к "Властелину колец".

Сегодня бело-серые трупы с оберегами на крышах – настоящая изюминка региона. А когда-то они были настоящими домами итальянцев. Все благодаря аристократу, который в 1600-х годах прибыл в этот край и решил проявить чудеса креатива: изобрести дома, за которые не нужно платить налоги. Сегодня трули – всемирное наследие Юнеско, а когда-то хозяева могли разобрать их крыши за считанные минуты: пока посланник короля ехал за налогом.

Сказочные трулли: смотрите видео

В большинстве трули сегодня – лавочки, где можно приобрести милые сувениры. Однако в центре есть особое здание, где сохранился первоначальный интерьер. За 2 евро можно увидеть, как когда-то жили епископ и его родные. Только берегитесь: с высоким ростом ходить там – крайне неудобно из-за низких потолков.

А дальше наступает время ехать к морю. В городок Полиньяно-а-Маре. Его узкие улочки из светлого камня телепортируют в прошлое и кажется, что в старинных виллах до сих пор останавливаются на лето храбрые и прекрасные короли и королевы, а в местном порту по вечерам все еще зажигают факелы, чтобы не пропустить пиратские суда.

Изюминкой Полиньяно-а-Маре является один из самых красивых европейских пляжей. Готова поспорить, что в местном гроте когда-то отдыхала Венера.



Магическое Полиньяно-а-Маре / Заграница 24

Флоренция – столица Ренессанса

Очевидно, кто-то все-таки сказал Флоренции, что на улице – уже ХХІ век, потому что там есть Starbucks. Однако во всем остальном город абсолютно принадлежит Ренессансу.

Столица Медичи, город Данте и Микеланджело, самый прекрасный цветок в букете Тосканы, сюда ведут все дороги влюбленных в искусство... да и просто влюбленных. О Вероне сняли фильм "Письма к Джульетте", однако подходило бы снять еще приквел – "Письма к Беатриче". Потому что возлюбленной Данте, которая жила во Флоренции, оставляют не меньше романтических посланий.



Беатриче оставляют тысячи романтических посланий / Заграница 24

Жемчужиной города является собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Кажется, его видно из любой точки Флоренции. Самая красивая святыня. Самый прекрасный оберег. Место паломничества и локация для сотен кадров и фотографий.

Если есть время, стоит посетить Галерею Уффици. Там можно встретиться взглядом с Венерой Боттичелли и полюбоваться работами Леонардо да Винчи.

Ехать ли в Италию летом

Мой вариант ответа – да. Но только если вы нормально переносите жару. Потому что она – будет. Но именно в разогретом воздухе так сладко улавливать мед тосканских трав, свежесть спелых лимонов, запах древних камней и пыли, который помнит шаги императоров, богов и гладиаторов.