Можно не беспокоиться: какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году

Эксперты составили ежегодный рейтинг направлений, где туристам можно не беспокоиться из-за уровня преступности и террористической угрозы. В этом году среди самых безопасных стран появился новый лидер.

Самой безопасной страной на 2024 год признали Канаду. Она вырвалась вперед, оставив позади многолетних лидеров Исландию и Норвегию. Если планируете путешествие на следующий год, вы должны знать о направлениях, которые признали самыми безопасными для туристов.

Интересно Где бюджетно отдохнуть на Рождество в Европе: рейтинг лучших направлений

Безопасное путешествие в 2024 году

Эксперты из Berkshire Hathaway Travel Protection проанализировали популярные туристические локации и составили рейтинг самых безопасных стран в мире. В ходе своего исследования специалисты провели опрос среди путешественников, побывавших в разных странах за последние 5 лет. Они узнавали, насколько безопасно туристы себя там чувствовали и не случались ли с ними неприятности.

Также исследователи учли Глобальный индекс миролюбия и данные рейтингов безопасности путешествий Государственного департамента США.

Самой безопасной для туристов оказалась Канада. Там сравнительно мало насильственных преступлений. Также эта страна толерантна к путешественникам ЛГБТК+, безопасна для одиноких женщин-туристок и имеет низкий уровень террористической угрозы. Но это не значит, что туристы должны забыть об элементарных мерах безопасности. Даже здесь следует сохранять бдительность, чтобы уберечь себя от мелких преступлений.

Канада – безопасная страна с великолепной природой / Фото Pexels

На втором месте в рейтинге оказалась Швейцария. Страна также признана безопасной для женщин и не имеет малый риск террористических атак. А на третьей строчке – Норвегия. Здесь низкий уровень насильственных преступлений.

ТОП-10 стран мира, безопасных для туристов в 2024 году:

Канада; Швейцария; Норвегия; Ирландия; Нидерланды; Великобритания; Португалия; Дания; Исландия; Австралия.

А раньше другие эксперты предупредили о 9 направлениях, которые лучше не посещать в следующем году. Эти локации могут быть переполнены туристами, загрязнены либо иметь недостаточный запас питьевой воды. Куда не стоит ехать отдыхать в 2024 году – узнаете в этом материале.