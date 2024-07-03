Бегут даже местные: популярные курорты Турции – в эпицентре неожиданного кризиса

Турция на протяжении многих лет была одним из самых популярных туристических направлений для туристов. Однако летний сезон 2024 года там, очевидно, не удался. Отдыхать на некогда популярных курортах не хотят даже местные.

В целом туристический сезон летом 2024 года начался для мира не лучшим образом. Одни курорты страдают от аномальной жары, другие – от масштабных антитуристических протестов. Между тем Турция неожиданно страдает от дефицита туристов. Стремительнее всего туристов теряет Алания.

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Куда едут местные

Местные туроператоры бьют тревогу. Они пытаются провести стремительный ребрендинг и привлечь новых туристов. Однако пока это – не слишком эффективно. Замечают, что даже местные жители не торопятся отдыхать на курортах в Алании. Клиентов "переманил" Египет. Люди отмечают, что там – гораздо дешевле и качественнее.

Наши граждане обращаются в Египет, преимущественно для отдыха на море, песка и солнце, потому что это дешевле и качественнее,

– заявили в Анталии.

Самым популярным среди туристов является город Шарм-Эль-Шейх. Его признали одним из самых загруженных маршрутов для туристов из Турции.



Пляжи в Анталии бесполезно ждут туристов / Unsplash

Между тем украинцы до сих пор выбирают Турцию для своих летних отпусков. В то же время популярности не теряет и Египет.