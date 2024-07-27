Курорт, который поддерживает Украину: где в Египте можно отдохнуть без россиян

Египет остается одним из самых популярных курортов среди украинцев. В то же время, к сожалению, туда также массово едут россияне, для которых закрыто немало мировых курортов. К счастью, вариант отдохнуть без граждан страны-агрессора есть.

Чаще всего украинцы выбирают для отдыха курорты Турции или Египта. Однако первый вариант в этом году претерпел кризис. Именно поэтому все лучшие варианты – в Египте. Существенным минусом местных курортов является то, что там – много россиян. Чаще всего граждане страны-агрессора выбирают для себя распиаренные Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Обратите внимание Нас обманывают: туристка показала жуткое видео, что на самом деле осталось от Венеции

Почему Марса-Алам – идеальный вариант

Украинцам, которые хотят отдохнуть в Египте без россиян, рекомендуют выбрать для себя прекрасный курорт Марса-Алам. Его чаще всего выбирают европейцы. В частности, говорится о гражданах Германии, Чехии и Польши. Кроме того, последнее время там отдыхают тысячи украинцев.



Марса-Алам – идеальный вариант в Египте / Unsplash

Стоит заметить, что ранее россияне охотно приезжали в Марса-Алам. В то же время после 2022 года их там не рады видеть. Представители местных курортов во время неформальных разговоров отмечают, что поддерживают Украину и осуждают российскую агрессию.

Кроме того, россиян также не рады видеть, ведь они вызывают хаос. Также туристы из других стран, в частности, Польши постоянно порываются набить лица россиянам.