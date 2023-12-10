Без мороза, но с рождественской атмосферой: какой испанский город идеален для зимних праздников

Испанию принято считать горячей точкой для туристов именно летом. Но мы предлагаем вам разрушить этот стереотип и расскажем об испанском городе с фантастической рождественской атмосферой.

В Малаге комфортная и тёплая зима. А еще этот город удивительно украшают к рождественско-новогодним праздникам. Какое настроение царит в Малаге в декабре – смотрите дальше.

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Праздничные огни Малаги

Снега здесь нет, поэтому праздничную атмосферу создают с помощью рождественской иллюминации и уютных ярмарок. Зимние праздники в Малаге доказывают, что не обязательно в эти дни должно быть холодно и снежно – настроение Рождества здесь царит даже при +17°C.

Туристы очень хвалят город именно за яркие рождественские огни. Они особенно великолепны на пешеходной улице Лариос. В этом году она украшена сияющими ангелами.

Улица Лариос / Фото с инстаграма ims0582

Трижды за вечер в Малаге показывают световое шоу, которое длится 8 минут. Это 3D-проекция на главный собор города. Но сюда стоит приходить заранее, чтобы занять хорошее место. Улица Лариос очень популярна и среди туристов, и среди местных жителей Малаги. Вечерняя прогулка здесь будет просто сказочной.

Также волшебными огнями украшают Ботанический сад Малаги. Вход сюда стоит от 9,50 евро.

Рождественские ярмарки со вкусностями и подарками

Малага не разочарует путешественников, которые любят рождественские ярмарки. В этом году главный из них будет работать до 6 января. В праздничных ларьках на рынке Пасео-дель-Парке продается буквально все: от подарков и украшений до горячего глинтвейна и жареных каштанов. Также многие магазины остаются открытыми допоздна, чтобы все желающие могли купить подарки для близких.

Настоящим гурманам здесь понравятся традиционные сладости боррачуэло – это песочное тесто, пропитанное вином и приправленное ароматными специями.

Сладкие боррачуэло / Фото malagagastronomyguide.com

Проживание в Малаге не слишком дорогое даже в рождественское время. За 2 ночи в трехзвездочном отеле в центре города вы заплатите 130 – 150 евро за двоих.

Где можно бюджетно отдохнуть на Рождество в Европе

Рождественский сезон в Европе уже в разгаре. На главных площадях европейских городов засияли елки, а праздничные ярмарки собирают туристов и местных на шоппинг и угощение. Но отдых на зимние праздники в популярных странах может быть достаточно дорогим.

Компания Post Office Money составила список доступных рождественских направлений в этом году. Где в Европе искать приятные цены на проживание, сувениры и глинтвейн – узнаете в этом материале.