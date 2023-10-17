На популярных испанских курортах хотят избавиться от неугомонных алко-туристов

На Ибице и Майорке рассуждают, как унять буйных туристов, которые любят алкогольные вечеринки. Предлагают радикальные меры вплоть до депортации.

Правительство Балеарских островов настроено принять новый закон, чтобы контролировать туристов, которые ведут себя неприлично. Решение позволит депортировать буйных гостей с островов первым доступным рейсом. Также любителям бурных вечеринок могут запретить дальнейший въезд.

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Депортировать нарушителей

Так испанские власти хотят защитить местных жителей, невероятно уставших от шумных туристов. А также здесь стараются создать благоприятные условия для более спокойного семейного отдыха.

Молодые туристы, прибывающие на испанские острова, отрываются по полной. Они употребляют алкогольные напитки, после чего могут устраивать драки, поджигать пляжные зонтики и мусорные баки.

Глава отдела туризма Балеарских островов подтвердил, что путешественников, нарушающих общественный порядок, могут отправлять домой раньше, а затем запрещать въезд в будущем. Такие правила вступят в силу, если закон будет поддержан.

Пока усиление ограничений рассматривают на уровне идеи. Но в начале 2020 года был принят указ о "пьяном туризме" для некоторых районов: Магалуф (на Майорке) и Вест-Энд Сан-Антонио (на Ибице). Теперь правительство думает расширить его действие на все части Балеарских островов.

В то же время инициаторы законопроекта волнуются, что острова не смогут избавиться от неугомонных туристов и их тусовок. Ведь действует законодательство ЕС о свободном передвижении граждан.

Ограничения, действующие на испанских курортах

Курорт Магалуф на Майорке пытается побороть алкогольный туризм в регионе. Ведь нетрезвые гости из Великобритании, Германии и Нидерландов часто ведут себя неадекватно и могут нанести вред как себе, так и окружающим. Поэтому местные власти прекратили работу круглосуточных пабов, запретили продавать дешевые спиртные напитки и контролируют акции, которые предлагают "два коктейля по цене одного".

Этим летом на Майорке также наложили штраф на компанию, незаконно организовывавшую круизы с алкоголем для британских туристов. Ее наказали на сумму около 165 тысяч евро. Организаторы алкогольной вечеринки были задержаны, когда они сопровождали 130 туристов, которые заплатили по 45 евро за это мероприятие. Их приглашали на развлекательную лодку, где играла громкая музыка и предлагали сомнительный алкоголь.

Также в Магалуфе действует строгий запрет на прыжки в бассейн с гостиничных балконов. Британских туристов недавно оштрафовали за это на 36 тысяч евро.