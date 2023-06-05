Мэр Флоренции объявил о немедленном запрете новой краткосрочной сдачи в аренду частного жилья в историческом центре города. Это сделали, чтобы остановить толпы туристов, любящих снимать апартаменты в центре Флоренции, который, кстати, занесен в список ЮНЕСКО.

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Туристы истощают жилищные фонды

Флоренция – один из самых популярных городов в Италии. По последним оценкам, в его центре есть более 8 000 квартир, которые сдают в аренду на разных платформах, начиная с самой известной – Airbnb. В таких горячих туристических городах, как Флоренция и Венеция, жилые фонды чрезвычайно истощены из-за краткосрочной аренды, то есть периода менее 30 дней.

Запрет не будет распространяться на итальянцев, которые уже начали бизнес и сдают жилье давно. Но новым арендодателям начать такую деятельность не разрешат.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла назвал запрет новым владельцам сдавать жилье на короткий срок "смелым", но обоснованным. Нарделла заявил, что город планирует предложить налоговые льготы владельцам недвижимости, которые переформатируют свое жилье под долгосрочную аренду.

Туристический бум в Италии

Флоренция борется с феноменом чрезмерного туризма, навалившегося на город после пандемии. На время нынешнего туристического сезона в Италии ожидается рекордное количество туристов - прогнозируют 68 миллионов путешественников, которые проведут в стране лето. По предварительным оценкам, туристы потратят этим летом в Италии более 46 миллиардов евро.

Среди самых популярных направлений и Тоскана. Здесь лето планируют провести 7,4 миллиона иностранцев и итальянцев.