Египетские мошенники: туристов предупредили о самых популярных видах обмана на известном курорте

Египетские пирамиды привлекают безумное количество путешественников. А там, где много туристов, всегда немало мошенников. Секреты их уловок раскрыли для отдыхающих.

Поездка на древние пирамиды всегда сопровождается борьбой с навязчивыми торговцами и мошенниками. Они буквально готовы оставить туристов без копейки в кошельке. Как распознать мошенников – читайте дальше.

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Популярные приемы мошенников в Египте

Разобраться с уловками египетских мошенников поможет гид Сэм Мейфер. Он уже долгое время возит группы на пирамиды около Гизы. Он обещает, что его советы будут полезны именно для тех, кто путешествует без гида.

"‎Вы идете не в том направлении"

По словам Сэма, это один из достаточно распространенных мошеннических приёмов, чтобы отвлекать внимание путешественников. Если туристы гуляют у пирамид без гида, местные будут постоянно подходить, пытаясь провести вас. Обычно они говорят, что вы идете в ложном направлении. Так они сбивают туристов с толку.

Сэм советует это просто игнорировать, отказаться от помощи и продолжать идти, ведь из комплекса пирамид есть только два выхода. Даже если вы заблудитесь, до выхода дойти — не проблема.

Свисток

Еще один классический прием мошенников у пирамид – громкий свисток. Так пытаются запутать туристов и в то же время произвести впечатление, что это, якобы, представитель власти. Люди со свистками могут подойти к вам, начать показывать направление. Однако они только пытаются быстро что-то показать, куда-то провести, а затем взять за это очень высокую плату.

Прогулка на верблюде

Гид Сэм советует туристам быть осмотрительными, когда к ним приближаются люди с верблюдами. Это может быть связано с очередным обманом. Мошенник может любезно начать разговор, интересоваться вашими делами, но его главная цель – заставить вас сесть на верблюда. А это может стоить очень дорого. Эксперт предупреждает, что даже за селфи с животным придется щедро заплатить.

"Бесплатный подарок"

Именно этот вид мошенничества особенно выделяет Сэм. Он утверждает, что хитрецы постоянно меняют тактику. Но обычно все происходит так: человек подходит к вам, спрашивает, откуда вы, и пытается положить в вашу руку бесплатный подарок, который "принесет удачу".

Даже если они говорят вам, что это подарок на удачу и так далее, это не бесплатно. Они могут подойти к вам, положить что-нибудь на ваше плечо и уйти. Просто верните это им сразу и уходите,

– предупреждает эксперт.

Несмотря на весь негативный опыт с надоедливыми жуликами, Сэм рекомендует обязательно посетить пирамиды в Египте. Это одно из чудес древнего мира, которое до сих пор сохранилось. Пирамиды – образец инженерного искусства и пример невероятной человеческой настойчивости.

Где в Европе больше всего карманников

Специалисты по туристическому страхованию составили рейтинг стран, где вы больше всего рискуете встретить карманников. Ведь их мишенью чаще всего становятся именно туристы. Они хуже ориентируются в городе и посещают популярные и людные локации.

Чаще всего обворовывают туристов в Италии. Посетители Колизея, фонтана Треви, Пантеона и галереи Уффици нередко сталкивались с карманниками.

На втором месте этого неприятного списка оказалась Франция. Здесь также туристы рискуют неожиданно оказаться без кошелька или телефона. Чаще всего – в Париже.

На третьей позиции в рейтинге стран, где часто обворовывают туристов – Нидерланды. А вот государствами, где карманники не слишком активны, признали Ирландию и Польшу.