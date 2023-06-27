Отпуск в Барселоне: 5 моментов, которые нужно учесть этим летом

Несмотря на то, что Барселона летом переполнена, путешественники все равно игнорируют толпы и выбирают этот город для отпуска. Ведь здесь есть все: пляжи, впечатляющая архитектура, искусство и замечательные рестораны.

Этим летом есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание, если вы планируете поехать в Барселону. О чем идет речь – читайте дальше.

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5 нюансов, которые следует знать об отпуске в Барселоне

Дешевые билеты на поезда

В Испании курсируют недорогие скоростные поезда: Iryo, Ouigo и Avlo. Они предлагают бюджетные билеты в самые популярные города. Поездка из Мадрида в Барселону будет стоить вам менее 20 евро. Поезда помогут оперативно добраться до Барселоны из других городов Испании (от столицы ехать около 2 часов). Это гораздо быстрее и экономнее, чем на автобусе.

Билеты следует бронировать как можно раньше, чтобы получить лучшую цену.

Фонтаны Барселоны – не работают

Их отключили из-за жары и засухи для экономии воды. Поэтому путешественники этим летом могут не увидеть волшебный фонтан Монтжуик или фонтаны-близнецы на площади Каталонии.

И вообще, путешественникам следует подготовиться к очень жаркому лету в Барселоне. Весна этого года стала самой жаркой за всю историю Испании и самой засушливой. Нынешнее лето имеет шансы побить все рекорды. Сейчас температура в городе в среднем выше 30°C. Не гуляйте по Барселоне в дневные часы адской жары, пейте много воды и пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Жаркая погода также повлияла на природу в парках и скверах города. Зелени стало гораздо меньше, ведь оросительные системы не работают на полную мощность.

В Барселоне сейчас не работают городские фонтаны / Фото Unsplash

Высокие цены

За последние несколько месяцев цены в Барселоне стремительно выросли. Поэтому шопинг этим летом здесь может стоить гораздо дороже, чем в предыдущие годы. Недавно Барселону признали городом с высокой стоимостью жизни: туристы это заметят. Конечно, всегда можно найти доступные варианты размещения, рестораны и магазины с акциями. Но этим летом это сделать будет сложнее.

Примерные цены в Барселоне в 2023 году:

Проживание в хостеле – в среднем 25 евро за ночь на одного;

Проживание в трехзвездочном отеле – в среднем 70 евро за двоих;

Проезд в транспорте – 2 евро;

Вода 0,33 – 1,20 евро;

Кофе – 2,50 евро;

Недорогой ресторан – 15 – 20 евро;

Больше концертов, вечеринок, фестивалей и еще больше туристов

Этим летом у испанского города очень насыщенная программа событий. Здесь каждый день что-то происходит: порой даже досадно, что не можешь быть в двух местах одновременно. Для путешественников, с одной стороны, это плюс, ведь можно получить максимум незабываемых впечатлений. Но с другой стороны, улицы города переполнены туристами, которые также приехали в Барселону, чтобы насладиться популярными событиями.

Туристы на бульваре Ла-Рамбла / Фото Unsplash

Избежать толпы – можно

Недалеко от шумной и многолюдной Барселоны есть отличные места. Опять же, можно воспользоваться недорогими поездами, чтобы посетить пригород или на несколько дней выехать в тихие испанские локации. Как вариант, можно посетить средневековую Жирону и прогуляться по ее крепостям. Или полюбоваться потрясающим побережьем и пляжами Коста-Брава.