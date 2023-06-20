По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в прошлом году российских путешественников в Европе было на 84% меньше, чем обычно. Туристический сезон этим летом показывает еще худшие результаты. Кто заменил россиян на отдыхе в Европе – узнаете дальше.

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Туризм в Европе – без россиян

Позволить себе поехать в Европу могут только самые состоятельные россияне. Средний класс вообще практически не встречается за границей. Цены на поездки, курс доллара и евро, а также инфляция в России сделали свое дело. Большинство россиян теперь могут позволить себе только путешествие в Таганрог или Туапсе. Посмотрим, как изменился отдых в некоторых странах Европы, которые раньше любили посещать туристы из России.

Латвия

Эта страна долгое время привлекала русских путешественников. Особенно им нравилось чувство ностальгии по "свободному миру" еще со времен СССР. Да и ехать в Латвию недалеко.

В знак солидарности с Украиной в сентябре 2022 страна запретила въезд для россиян.

Вам здесь не рады – вы должны закончить войну против Украины, и убраться прочь из этой прекрасной страны!

– написал в твиттере на то время министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Туристический сектор Латвии сильно пострадал из-за отсутствия россиян. После февраля 2022 отменили около 70% групповых бронирований от туркомпаний. Латвийцы понимают, что страна не может развлекать российских туристов, пока их военные убивают украинцев. Латвия значительно пострадала экономически, это отрицательно повлияло на местный бизнес. Но граждане отдают себе отчет, что страны Балтии могут быть следующей целью для агрессии РФ.

Поэтому государство ищет новые рынки и пытается привлекать туристов, например из стран Персидского залива.

Рига ждет туристов с Востока/ Фото Pexels

Финляндия

Ежегодно более миллиона однодневных путешественников из России пересекали границу с Финляндией. Они в основном ездили за покупками и тратили в приграничном городе Лаппеенранта около 170 евро в день. Покупали одежду, бытовую химию, шоколад, рыбу… Такие однодневные маршруты стали регулярными, для этого работали специальные автобусные рейсы.

Теперь все по-другому: россияне массово больше не ездят в Финляндию. Турпоток сократился до единичных поездок. Теперь город Лаппеенранта развивает внутренний туризм и максимально ориентируется не на россиян, а на финнов. Также здесь принимают гостей из Германии, Италии, Бельгии и Нидерландов.

Приграничный город Лаппеенранта / Фото Discovering Finland

Испания

Испания всегда являлась известным направлением для российских отдыхающих. Она и сейчас остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам. Некоторые регионы Испании гораздо больше зависели от российских туристов, чем другие. К примеру, Коста-Дорада. Но теперь их здесь гораздо меньше.

Поскольку прямого авиасообщения со странами ЕС нет, россияне приезжают в Европу на автомобиле через Турцию или Финляндию. Раньше русские туристы были готовы тратить много денег в Испании, даже покупать предметы роскоши. Теперь они вынуждены экономить. Поэтому сейчас Испания делает ставку преимущественно на путешественников из Великобритании.

Заполненный пляж в Аликанте / Фото Unsplash

Все меньше туристов из России можно встретить в странах Европы. Прямых рейсов в ЕС – нет. Да и открыть визу для россиян – задача не из простых. Путешествуют либо очень состоятельные, либо уехавшие из России раньше и имеющие вид на жительство в Европе.