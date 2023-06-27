Цього літа є кілька нюансів, на які варто звернути увагу, якщо ви плануєте поїхати до Барселони. Про що йдеться – читайте далі.

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5 нюансів, які варто знати про відпустку в Барселоні

Дешеві квитки на потяги

В Іспанії курсують недорогі швидкісні потяги: Iryo, Ouigo та Avlo. Вони пропонують бюджетні квитки до найпопулярніших міст. Поїздка з Мадрида до Барселони коштуватиме вам менш як 20 євро. Потяги допоможуть оперативно дістатися до Барселони з інших міст Іспанії (від столиці їхати понад 2 години). Це набагато швидше і економніше, ніж автобусом.

Квитки варто бронювати якомога раніше, щоб отримати найкращу ціну.

Фонтани Барселони – не працюють

Їх наразі вимкнули через спеку та посуху для економії води. Тому мандрівники цього літа можуть не побачити чарівний фонтан Монтжуїк або фонтани-близнюки на площі Каталонії.

І взагалі, мандрівникам варто підготуватися до дуже жаркого літа у Барселоні. Весна цього року стала найспекотнішою за всю історію Іспанії і також найпосушливішою. Цьогорічне літо має шанси побити всі рекорди. Зараз температура в місті в середньому понад 30°C. Не гуляйте Барселоною в денні години пекельної спеки, пийте багато води та користуйтеся сонцезахисним кремом.

Спекотна погода також вплинула на природу в парках та скверах міста. Зелені стало набагато менше, адже зрошувальні системи не працюють на повну потужність.

У Барселоні зараз не працюють міські фонтани / Фото Unsplash

Високі ціни

За останні кілька місяців ціни у Барселоні стрімко зросли. Тому шопінг цього літа тут може коштувати значно дорожче, ніж у попередні роки. Нещодавно Барселону визнали містом із найвищою вартістю життя: туристи це помітять. Звісно, завжди можна знайти доступні варіанти розміщення, ресторани та магазини з акціями. Але цього літа це буде складніше зробити.

Приблизні ціни в Барселоні у 2023 році:

Проживання в хостелі – в середньому 25 євро за ніч на одного;

Проживання в тризірковому готелі – в середньому 70 євро за двох;

Проїзд у транспорті – 2 євро;

Вода 0,33 – 1,20 євро;

Кава – 2,50 євро;

Недорогий ресторан – 15 – 20 євро;

Більше концертів, вечірок, фестивалів і ще більше туристів

Цього літа іспанське місто має дуже насичену програму подій. Тут кожен день щось відбувається: деколи навіть прикро, що не можеш бути у двох місцях одночасно. Для мандрівників, з одного боку, це плюс, адже можна отримати максимум незабутніх вражень. Але з іншого боку, вулиці міста переповнені туристами, які так само приїхали до Барселони, щоб насолодитись популярними подіями.

Туристи заполонили бульвар Ла-Рамбла / Фото Unsplash

Уникнути натовпу – можна

Неподалік від шумної та багатолюдної Барселони є чудові місця. Знову ж таки, можна скористатися недорогими потягами, щоб відвідати передмістя або на кілька днів виїхати до тихих іспанських локацій. Як варіант, можна відвідати середньовічну Жирону і прогулятися її фортецями. Або помилуватись чудовим узбережжям та пляжами Коста-Брава.