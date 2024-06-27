Туристам рекомендуют обратить внимание на остров Фолегандрос. Добраться от Санторини туда можно меньше чем за час.

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На Фолегандросе сохранился дух древней Греции

Фолегандрос, который называют божественным островом, хранит дух древней Греции. Первые поселения там появились еще за тысячи лет до нашей эры. Тогда именно Греция была центром мировой цивилизации. Приезжая на Фолегандрос, будто телепортируешься во времена, когда люди верили, что Зевс метает молнии, а морем правит Посейдон.

Местные жители живут так, как их предки сотни лет назад. Мужчины на ослах объезжают остров, ухаживают за животными, а женщины – собирают и засушивают травы, которые используют для лечения. Всего на территории острова проживают более 60 семей. И каждая из них отвечает за содержание одной из церквей.



Пейзажи Фолегандроса принадлежат прошлому / Unsplash

Первые туристы посетили территорию острова только в 1964 году. Между тем первый автомобиль на Фолегандросе появился только в 1984 году.

Если Санторини ежегодно посещает более 2,5 миллиона человек, то Фолегандрос принимает лишь около 50 тысяч туристов. Они могут переночевать в местном отеле или провести день на острове, а потом уехать с него.