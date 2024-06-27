Туристам рекомендують звернути увагу на острів Фолегандрос. Добратися від Санторіні туди можна менше аніж за годину.

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На Фолегандросі зберігся дух древньої Греції

Фолегандрос, який називають божественним островом, береже дух древньої Греції. Перші поселення там з'явилися ще за тисячі років до нашої ери. Тоді саме Греція була центром світової цивілізації. Приїжджаючи на Фолегандрос, ніби телепортуєшся у часи, коли люди вірили, що Зевс метає блискавки, а морем править Посейдон.

Місцеві мешканці живуть так, як їхні предки сотні років тому. Чоловіки на віслюках об'їжджають острів, доглядають за тваринами, а жінки – збирають й засушують трави, які використовують для лікування. Загалом на території острова мешкають понад 60 сімей. І кожна з них відповідає за утримання однієї з церков.



Пейзажі Фолегандроса належать минулому / Unsplash

Перші туристи завітали на територію острова лише у 1964 році. Тим часом перший автомобіль на Фолегандросі з'явився лише у 1984 році.

Якщо Санторіні щороку відвідує понад 2,5 мільйона людей, то Фолегандрос приймає лише близько 50 тисяч туристів. Вони можуть переночувати у місцевому готелі або провести день на острові, а тоді поїхати з нього.