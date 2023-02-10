Общие обеды и ведение дневника: 6 особенностей воспитания детей в Германии
10 февраля 2023, 13:33Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Переехали с детьми в Германию? Чтобы быстрее привыкнуть, мы всегда рекомендуем узнать больше о культуре и менталитете жителей страны. А для более легкой адаптации самых маленьких мигрантов стоит знать и то, как немцы воспитывают своих детей.
Так, мы уже упоминали об особенностях воспитания детей в Германии, а также рассказывали, как там устраивают празднование дня рождения для самых маленьких именинников. Сегодня же назовем еще несколько интересных нюансов воспитания, присущих немецким родителям.
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Воспитание детей по-немецки
- Самостоятельность – ключевая черта, которую немцы стремятся воспитать в своих детях. Поэтому на улицах спокойно можно встретить шестилетнего малыша, который сам спешит в магазин за хлебом.
- Немцы довольно практичны и аккуратны, а свою любовь к порядку с детства прививают детям. Системность и порядок во всем – не иначе.
- Также детей здесь приучают к строгому режиму дня – ложиться спать принято не позже, чем в 20 часов.
- Практически каждый ребенок ведет ежедневник, чтобы учиться планировать свое время.
- Немцы пытаются обедать вместе с семьей. А ребенок активно участвует в составлении меню и приготовлении блюд.
- Немецкие дети много гуляют, несмотря на погоду и время года. Поэтому здесь очень много площадок для игр.