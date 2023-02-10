Общие обеды и ведение дневника: 6 особенностей воспитания детей в Германии

13:33

Переехали с детьми в Германию? Чтобы быстрее привыкнуть, мы всегда рекомендуем узнать больше о культуре и менталитете жителей страны. А для более легкой адаптации самых маленьких мигрантов стоит знать и то, как немцы воспитывают своих детей.