Экологический прорыв: какая столица станет первым городом без выбросов уже в 2030 году

Осло – столица Норвегии – стремится стать первым городом с нулевыми выбросами в мире. Власти максимально увеличили усилия, чтобы добиться этой непростой цели.

В Осло электричество и отопление уже давно покрываются за счет гидроэнергетики. Наибольшие выбросы в городе остаются из-за транспорта и нефтяной промышленности. Именно на этих категориях и сосредоточились местные власти.

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Экологическая столица

У Осло есть цель: достичь нулевых выбросов уже к 2030 году. Для этого хотят заменить все дизельные автобусы электрическими. Здесь польза не только в сокращении количества вредных выбросов в атмосферу, но и в том, что электротранспорт значительно экономнее. Также электрические машины ездят гораздо тише – сократится еще и уровень шумового загрязнения.

Еще в 2018 году парламент Норвегии принял резолюцию, чтобы к 2026 году прекратить выбросы от круизных судов и паромов в западно-норвежских фьордах – Гейрангер-фьорде и Нерей-фьорде. Таким образом, эти водоемы станут первыми в мире районами с нулевыми выбросами. Также хотят полностью избавиться от выхлопных газов в Осло.

Гейрангер-фьорд станет зоной нулевых выбросов / Фото Pixabay

Кстати, многие норвежцы пересели из частных автомобилей на велосипеды, что также является экологичным. Осло вообще считаетсяАвтомобили здесь имеют ограничение движения до 30 км/ч, а инфраструктура – идеальна для велопрогулок.