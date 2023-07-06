Против ли поляки, чтобы украинцы остались в Польше на годы: свежий опрос

Поляки хорошо относятся к украинцам и через полтора года полномасштабной войны. Большинство граждан Польши согласны, чтобы украинские беженцы остались в стране на годы.

Польша является одной из стран, которые приняли больше всех украинских беженцев с февраля 2022 года. Сейчас здесь остается около миллиона человек с временной защитой: они получают всю необходимую помощь и выплаты. Большинство украинцев в Польше интегрировались в местный рынок труда и отдали детей в школу.

Читайте также В Польше выросла минимальная зарплата: сколько теперь могут зарабатывать украинцы

Солидарность Польши

С мая 2022 года компания Ipsos провела пять больших опросов об отношении поляков к украинским беженцам. Последнее исследование показало, что большинство граждан Польши все же не против, чтобы украинцы оставались в стране надолго. Против этого – менее трети опрошенных.

На языке цифр:

62% поляков согласны с тем, что "для Польши было бы хорошо, если бы украинские беженцы остались на много лет". Не согласились с этим только 27%.

В то же время аналогичные опросы Ipsos по поводу мигрантов из других стран показали, что поляки не так благосклонны к ним, как к украинцам. Из-за беженцев с Ближнего Востока, Африки и Азии поляки испытывают тревогу, страх и гнев (43%), в то время как нормально воспринимают их 34% респондентов.

Когда украинцы готовы вернуться

Раньше эксперты узнали о причинах, которые могут мотивировать украинцев вернуться домой из Польши Среди основных факторов – цивилизационный выбор государства. 57% указали ожидаемое членство Украины в ЕС. И еще 47% – в НАТО.

Еще одним немаловажным фактором является экономическая ситуация. 54% украинцев ответили, что их мотивирует вернуться повышение зарплаты и улучшение условий труда.

57% опрошенных украинцев готовы вернуться ради воссоединения с оставшейся в Украине семьей.