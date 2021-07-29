Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их

Ранее эмигранты, чтобы перевести средства родным, были вынуждены тратить много времени и усилий. К счастью, с развитием технологий сомнительные операции вроде передачи средств через руки третьих лиц остались в прошлом. С помощью удобных сервисов можно делать мгновенные денежные переводы самостоятельно. Скорость и удобство – явные преимущества онлайн-переводов. А как насчет безопасности?

Даумантас Двилинскас, СЕО и основатель онлайн-сервиса международных денежных переводов TransferGo дал ценные советы о том, как действовать пользователям Интернета, чтобы не оставить мошенникам шанса приблизиться к счетам.

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Мошенники – всюду, но решение есть

Даумантас Двилинскас подчеркивает, что безналичные денежные переводы однозначно являются более надежными способами передачи средств, чем операции с наличными. Цифровые сервисы имеют специальные системы защиты транзакций. Поэтому владельцы банковских карточек и пользователи мобильных финансовых приложений, как правило, имеют сформированное чувство безопасности.

В то же время переход на онлайн-переводы не гарантирует стопроцентную защиту от интернет-мошенников. Ведь желающие незаконно воспользоваться чужими благами найдутся в любой сфере.

Мошенники всегда там, где есть каждый из нас. Они похищают доступ к карточкам и пытаются провести столько денег, сколько могут перед блокировкой и тем, как их остановят,

– рассказывает СЕО TransferGo.

Господин Двилинскас напоминает, что чаще всего финансовые мошенники находят своих жертв в соцсетях. Но не спешите удаляться с фейсбука. Таких злоумышленников распознать легко. Они присылают электронные письма со странных доменов и адресов электронной почты, связываются с вами неожиданно, выставляют свои условия или даже предлагают деньги за то, чтобы жертва передала доступ к своему аккаунту.

Таких подозрительных лиц надо проверять. Например, делать соответствующие запросы о них в поисковиках. Об инциденте следует рассказать службе поддержки клиентов. Их работа заключается в том, чтобы обеспечить пользователям ощущение комфорта и безопасности, поэтому они точно дадут полезные советы.