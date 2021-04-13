Каждому украинцу, который хотя бы раз официально работал в Польше, приходилось подавать декларацию о своих доходах. Самостоятельно разобраться в налоговой системе страны бывает довольно сложно, поэтому большинство пользуется услугами посредников, которые берут за это деньги. Дедлайн отправки декларации – 30 апреля.

Однако на самом деле заполнить и подать налоговую декларацию самостоятельно не так уж и сложно. Сервис TransferGo предлагает своим пользователям бесплатную инструкцию, которая поможет избежать лишних затрат на услуги сторонних компаний или бухгалтеров.

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Налог на прибыль в Польше

В стране действует Personal Income Tax (PIT), то есть налог на доходы физических лиц, который платит каждый человек, получающий доходы в Польше, независимо от того, является ли он ее гражданином.

Даже если вы уже закончили свою работу и вернулись в Украину, но в прошлом году получали доход, вы обязаны подать налоговую декларацию.

Это важно, ведь несвоевременное декларирование или полное игнорирование закона может привести к ряду высоких штрафов, которые впоследствии нарушителям все равно придется заплатить.

Налоговые декларации / Фото Pexels

Штрафы за несвоевременную отправку декларации PIT

По факту нарушения, контролирующие органы налоговой инспекции начинают специальную процедуру. Санкции за правонарушения устанавливаются индивидуально для каждого отдельного случая после проведения расследования.

Напомним, что дедлайн отправки декларации – 30 апреля. Штраф за опоздание со сдачей декларации может составлять от 10 до 200 процентов от суммы минимальной заработной платы.

Если налогоплательщик не выполнил срок подачи декларации, он имеет право составить "czynny żal" – это добровольное заявление о нарушении сроков подачи налоговой декларации. В этом документе также содержится объяснение обстоятельств, приведших к непредставленью PIT в определенный срок.

Добровольное заявление о нарушении / Фото Unsplash

Очень важно оформить заявление до того, как налоговая инспекция выявит факт нарушения и начнет процедуру расследования. Документ должен подаваться лично или по почте в форме письма в налоговую инспекцию, в соответствии с местом жительства иностранца в Польше.

Если существует налоговая задолженность, ее необходимо погасить как можно быстрее, не забыв уплатить пеню, которая составляет 8 процентов годовых от общей суммы долга.

Кто не обязан платить налог

От 1 августа 2019 года в Польше внесли изменения в налоговый кодекс.

Согласно изменениям, работники до 26 лет, которые осуществляют свою деятельность в Польше по трудовому договору или договору поручения, освобождены от уплаты 18 процентного налога на доходы физических лиц.

Эта льгота распространяется на работников, годовой доход которых не превышает 85 528 злотых, то есть месячный доход может составлять около 7 127 злотых брутто.

Лимит для тех, кто может не подавать декларации / Фото Unsplash

К лимиту учитывается зарплата на основании трудового договора и договора поручения, а также с 2021 года денежные вознаграждения за студенческие стажировки и практики.

Лимит является совокупным для всех трудовых договоров и доверенностей. Одновременно, нулевой PIT для молодежи до 26 лет не распространяется на доходы, полученные от:

• выполнения работы на основании договора подряда;

• собственной хозяйственной деятельности;

• выплаты социальных пособий;

• выплаты некоторых стипендий;

• компенсаций за расторжение трудового договора и тому подобное.

Инструкция заполнения декларации PIT

Теперь процесс заполнения декларации становится намного легче, и уже не нужно тратить дополнительное время и деньги на посредников.

Сервис TransferGo предлагает своим пользователям бесплатную пошаговую инструкцию, которая поможет легко заполнить все разновидности документов PIT, в частности:

PIT-28;

PIT-36;

PIT-37;

PIT-38.

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Как заполнить декларацию PIT: инструкция от сервиса TransferGo