Они реально независимы, – журналист из Украины рассказал, как живут американцы

Колоритные индейцы, отчаянные ковбои, Рембо, Терминатор и неповторимая сказочная атмосфера рождественских комедий – это то, что приходит на ум при упоминании об Америке. Журналист Алексей Стеценко решил на собственном опыте убедиться, соответствуют ли его представления реальности. Он за две недели объездил почти всю Америку и поделился своим опытом.

Алексей Стеценко отмечает, что ему удалось увидеть, насколько США отличаются от Украины. При этом мужчина заметил и сходство в некоторых аспектах.

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Все удобно и доступно для туристов

Только за первые две недели украинский журналист побывал в Нью-Йорке, Сиэтле, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, проехал по побережью в Сан-Франциско, а затем – через Неваду в Лас-Вегас. Он побывал у водопада, где снимали "Твин Пикс", в Санта-Барбаре, Секвойя-парк и Гранд-каньоне, а также на студии Warner Brothers и заводе "Боинг".

Масштаб увиденного, пишет Алексей, впечатляет. Яркие эмоции у него вызвала поездка к крупнейшему заводу в мире, внесенному в Книгу рекордов Гиннеса.

Когда стоишь в ангаре высотой 40 метров и смотришь, как люди-муравьи копошатся на фюзеляжах будущих самолетов, то понимаешь, насколько действительно крутая штука, на которой ты сюда прилетел,

– делится впечатлениями журналист.

Алексей рассказывает, что самолеты для американцев, как для украинцев междугородные автобусы. Билеты на них стоят дешевле, чем на поезда.

В Америке все удобно и доступно для туристов. Например, в Лос-Анджелес после Сиэтла можно добраться за 70 долларов.

Алексей утверждает, что захватывающие экскурсии на киностудии покажут изнанку самого масштабного в мире съемочного процесса. Так, ему удалось увидеть, как строят целые улицы из папье-маше, где снимают фильмы о Бэтмене и Супермене, как бутафорский переулок превращается в любой город США и как создают киношные спецэффекты. Журналист побывал на съемочной площадке популярного сериала. А еще заметил, что на метле, на которой летал в фильме юный Гарри Поттер, есть плоское сиденье.

Украинский журналист посетил множество популярных локаций в Америке / Фото Алексей Стеценко

Украинский журналист посетил множество популярных локаций в Америке / Фото Алексей Стеценко

Штаты невозможно представить без автомобиля

Алексей Стеценко рассказывает, что для американцев автомобиль – это философия доступной свободы. Авто для них стоит дешево, и вся страна, замечает журналист, фактически распланирована "под водителя". Бензин в стране дешевый, поэтому общественный транспорт во многих городах не очень развит. В то же время Алексей вспоминает об исключениях, как, например, населенный программистами Сиэтл или Нью-Йорк с пробками и очень развитой системой метро.

Дороги в США Алексей сравнил с хорошими украинскими дорогами. Говорит, здесь можно попасть и на привычную нам полевую трассу, и даже на яму. Но последнее – редкость. Также журналист заметил некоторые проблемы с освещением улиц.

Полиция ведет себя сдержанно. При этом практически все превышают скорость, но в адекватных рамках. Главное на дороге, считает Алексей – не вести себя по-хамски, ведь можно получить немалый штраф. То же касается парковки.

Ко многим вещам, рассказывает Алексей, американцы относятся очень просто. Например, новичку могут позволить порулить легкомоторным самолетом в воздухе. Этот аттракцион стоит около сотни долларов. Интересные вертолетные прогулки есть практически в каждом туристическом городе.

Украинский журналист рассказал о транспорте в Америке / Фото Алексей Стеценко

Украинский журналист рассказал о транспорте в Америке / Фото Алексей Стеценко

Заведения питания

Американские кафе и рестораны не получат табличку от украинской программы "Ревизор". Нашей чистоты не встретишь практически нигде, разве что в элитных заведениях. Но этой чистоты никто и не ищет: клиент здесь идет за кухней, специфической атмосферой, а часто – через рекламу,

– рассказывает журналист.

К популярным местам, вспоминает Алексей, выстраиваются очереди. Для них выставляют специальные столбики с лентами. В очередях местные жители ведут себя толерантно, не конфликтуют.

Бытовые условия

Интересны наблюдения у Алексея о бытовых условиях рядовых американцев. Журналист пишет, что местные живут в однотипных домиках и квартирах, с одинаковыми кухонной мебелью, старыми электрическими выключателями, смесителями и одинаковой плиткой в ​​ванной.

Это как то, к чему стремились в СССР, но построить так и не смогли: когда у всех все одинаковое, но при этом у всех все есть,

– шутит Алексей Стеценко.

Капитальный ремонт там делать не принято. Жители только перекрашивают стены. Большинство жилья сдают в аренду, поэтому хозяева часто не заинтересованы делать дополнительные финансовые вложения.

Американские дома, как правило, имеют деревянный каркас, обшитый гипсокартоном и досками. В них плохая звукоизоляция, летом жарко, а зимой холодно. Алексей уверяет, что никто в стране особо не волнуется по этому поводу.

При этом жилье для американцев является главной расходной частью бюджета. Поэтому местные не видят проблем в том, чтобы часто менять место жительства. Им нет разницы, где снимать жилье. Главное – иметь лучшую работу.

В общем люди в Америке легко меняют работу или род деятельности и создают бизнес.

Здесь ты видишь их главное отличие от нас и основную силу – они реально независимы! Там много самостоятельных людей, которые не ждут, что кто-то должен все дать и организовать,

– делится Алексей Стеценко.

Украинский журналист рассказал, как живут люди в Америке / Фото Алексей Стеценко

Ментальность

Алексей Стеценко называет американцев непосредственными и общительными. Говорит, что невозможно проехать с кем-то в лифте, не проронив ни слова. Люди обязательно поздороваются, что-то спросят, расскажут или пошутят. Местные жители ценят уважение, поэтому все друг другу улыбаются, здороваются, благодарят и уступают дорогу.

Здесь Алексей подчеркнул разницу с земляками: в аэропорту Киева он замечал безэмоциональные лица украинских граждан.

Природа

Журналист также выразил свой восторг природой в исследуемой стране. Его поразили моря, водопады, горы, пустыни, огромные деревья и тропические реки.

Американцы, по словам Алексея, берегут природу, поэтому не оставляют после себя мусор в популярных местах, чем часто грешат украинцы.

Так что, есть на что посмотреть и чему поучиться. Там гораздо больше свободы, чем в Европе, но при этом есть порядок, которого в нашей стране хронически не хватает,

– подытоживает Алексей Стеценко.

Украинский журналист исследовал Америку / Фото Алексей Стеценко

Украинский журналист исследовал Америку / Фото Алексей Стеценко

Украинский журналист исследовал Америку / Фото Алексей Стеценко