Об этом Шольц заявил накануне Евросовета, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

Обратите внимание Германия сделала очень важное заявление относительно безработных украинцев

По его словам, Германия, Польша, Чехия и "еще несколько стран" стали крупнейшими донорами по предоставлению временного убежища для украинцев. Он считает, что те страны, которые предоставляют меньше помощи, должны разделить финансовое бремя. Лидер Германии вместе с польскими и чешскими коллегами уже написал письмо к президенту Еврокомиссии

Именно поэтому я, вместе с моими коллегами, считаю, что сейчас пришло время принимать решения, которые означают, чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования средств к существованию, профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль,

– заявил Шольц.

Для украинцев в ЕС приняли важное решение

Совет ЕС решил продлить временную защиту для украинцев, которые нашли приют на территории ЕС. Теперь беженцы могут легально находиться на территории выбранных стран до 4 марта 2026 года. Так временная защита для украинцев продлится минимум 4 года. Ее ввели еще весной 2022 года. С тех пор на территорию ЕС выехали более 4 миллионов украинцев.