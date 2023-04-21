Как оформить помощь при рождении малыша за границей: пошаговая инструкция

Родители, у которых появился малыш во время временного пребывания за пределами Украины, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении ребенка. Новое постановление упростило получение выплаты.

Украинцы смогут получить помощь за рождение ребенка за границей

Отныне женщины, которые из-за войны вынуждены были уехать из Украины и рожать за границей, смогут получить помощь в онлайн-режиме. Об этом говорится на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли только по возвращении в Украину получить помощь. Ибо для этого требовалось физическое присутствие: необходимо было лично обратиться в орган социальной защиты населения.

Во время пребывания в другой стране сделать это трудно, поэтому власти приняли законопроект, позволяющий взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить в органы социальной защиты:

заявку на получение пособия;

и документы ребенка, издавших в другой стране.

Новация предусматривает возможность посылать одним из родителей, временно находящихся за границей, заявление на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства. Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.

Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище,

– заявили в Кабмине.

Важно: адреса Департаментов социальной защиты по областям ищите по ссылке.