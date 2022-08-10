Один из городов Польши передаст 7 квартир беженцам из Украины
Источник:Plock.eu
Несколько миллионов украинцев находятся в Польше, создавшей все необходимые условия для жизни граждан Украины. Впрочем, некоторым из них некуда возвращаться.
Плоцк передаст 7 квартир беженцам из Украины
Как стало известно, один из польских городов передаст беженцам из Украины несколько квартир. Речь идет о Плоцке.
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Так, уженд города Плоцк подписал соглашение с Фондом Leroy Merlin, целью которого является помощь украинским беженцам жильем. В рамках такого сотрудничества город передаст беженцам из Украины 7 квартир.
В частности, квартиры расположены в городе Плоцк на улицах:
- Mickiewicza
- Sienkiewicza
- Pszczelej
- Bartniczej
- Słodowej
- Skłodowskiej
- Krótkiej
Сначала все 7 квартир отреставрируют за средства Фонда Leroy Merlin. Организация передаст бесплатно все необходимое строительное оборудование и оплатит услуги работников. Завершить ремонтные работы планируют до конца октября, тогда смогут переехать семьи беженцев из Украины.Обратите внимание! По предварительной информации, общая стоимость помощи составит более 240 тысяч злотых.
В то же время, как именно город будет определять, кому передать квартиры, какие будут критерии и другие условия, пока не уточняется.