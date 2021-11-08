Одна из самых популярных отраслей: сколько зарабатывает строитель в Австрии
Источник:Europa jobs
Профессия строителя в Европе считается одной из самых прибыльных. В то же время, строительная отрасль – не самая простая, поскольку предусматривает тяжелую физическую работу.
Однако оправдывает ли большая зарплата сложность работы – попытаемся разобраться.
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Разнообразие строительных профессий в Австрии
Разнообразие вакансий в строительной отрасли действительно довольно многообразно. К тому же работа найдется буквально для всех: и для физического работника, и для строительного специалиста. Существует около десятка профессий, связанных со строительством, в частности:
- рабочий;
- столяр;
- строительный электрик;
- слесарь строительных конструкций;
- каменщик;
- кровельщик.
Как выглядит работа на стройке
Строительные работы бывают двух видов:
- сезонные – это преимущественно работы на открытом воздухе, строительство объекта должно быть завершено в течение определенного периода;
- временные – компании нанимают строителей на постоянной основе, чтобы иметь проверенных работников для последующих проектов.
Время работы от 9 до 12 часов. К сожалению, в этом случае мы не можем говорить о 8-часовом рабочем дне. Чаще это работа 6 дней в неделю.Обратите внимание! Во время работы на строительной площадке основным стимулом для иностранного работника является бесплатное проживание.
Сколько зарабатывает строитель в Австрии
Как и во многих европейских странах, в Австрии нет законодательно установленной минимальной заработной платы. Средняя зарплата в Австрии оценивается в 3500 – 4000 евро в месяц без отчисления налогов и других удержаний.
Например, работая столяром в Австрии, вы можете заработать примерно 3000 – 4000 евро. А зарплата каменщика или строительного электрика начинается от 3500 евро.
В целом же зарплата зависит от:
- города или региона трудоустройства;
- рабочего места;
- опыта;
- ваших навыков.
Зарплата строителей в Австрии / Фото Europa jobs
Заметим, что в Польше рабочим строительной отрасли платят от 3 до 10 тысяч злотых в месяц. То есть примерно 650 – 2177 евро.