Когда ждать ослабления карантина в Польше: объяснение министра здравоохранения

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что до 5 июня 2021 года будет объявлен новый график смягчения карантинных ограничений. Он также отметил, что население страны уже устало от запретов и стремится вернуться к привычной жизни.
На следующей неделе в правительстве обсудят возможности "разморозить" работу большинства предприятий, в частности в области развлечений. Сейчас стоит вопрос открытия ночных заведений, а именно клубов и дискотек.
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Адам Недзельский отметил, что если положительная тенденция сохранится, и программа Национальной иммунизации населения продолжит быть эффективной, то у правительства не будет никаких аргументов, чтобы не восстанавливать привычную жизнь.
Не существует полной победы над пандемией, одна мутация вируса может полностью перевернуть ход событий,
– добавил Недзельский.
К слову, в субботу, 22 мая, количество инфицированных COVID-19 составляла 1 500 случаев. По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость снизилась более чем на 40%.
Напомним, что 29 мая в Польше вступит в силу первый этап смягчений ограничений, объявленный еще в апреле. Согласно плану, предусмотрено, что:
- клиенты заведений общественного питания смогут обедать внутри помещений с соблюдением дистанции;
- ученики и студенты во всех воеводствах перейдут к очной форме обучения;
- возобновят работу кинотеатры, театры и другие культурные заведения, однако билеты будут продавать только на 50% мест полной посадки в залах;
- ограничение количества людей на свадьбах, днях рождения и церковных литургиях возрастет до максимальных 50.