Одним из активных сторонников решения штрафовать тех, кто не делает прививки от COVID-19 является профессор Милош Парчевский . Он – главный врач в Западнопоморском воеводстве и один из советников премьер-министра по пандемии.

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Можно ли наказывать тех, кто не вакцинируется

Профессор понимает, что нельзя заставить кого-то вакцинироваться от COVID-19 силой или законом. Но он считает, что можно влиять на решения людей другими способами, в частности санкционными . Это будет мотивировать людей делать выбор в пользу прививки . По словам врача, было бы разумно ввести комендантский час для не вакцинированных лиц или запретить им переезд между воеводствами .

Юристы говорят, что наказание за отказ от вакцины на практике применить трудно, поскольку в конституции есть положение о добровольных прививках .

Вы не можете никого заставить участвовать в медицинских экспериментах, ведь именно так воспринимаются эти прививки. Риск является значительным, поэтому каждое решение следует принимать отдельно,

– высказался Мацей Гавронский, юрисконсульт компании Gawroński&Partners.

Однако, объявить вакцинацию от COVID-19 обязательной государство все же может . Юридическая основа для этого, утверждают эксперты, существует годами. Если бы поправка в регламент включала прививки от коронавируса , то это соответствовало бы Европейской конвенции о защите прав человека . Но такое решение должен принять министр здравоохранения .