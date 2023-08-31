Некоторые украинцы, которые вернутся из-за границы, могут получить 64 тысячи гривен: детали

Украинские беженцы, временно выехавшие за границу, но планирующие вернуться, могут получить помощь – до 64 тысяч гривен. Такую программу поддержки запустила украинская общественная организация.

Общественная организация "Інша освіта" мотивирует украинцев, желающих вернуться домой и продолжить свою профессиональную деятельность. Некоторым из них они готовы оказать финансовую поддержку – 64 тысячи гривен. Какие условия – читайте дальше.

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Финансовая поддержка для активистов

В рамках проекта Vidnova Fellowship Ukraine помощь получат 50 человек, готовых продолжить свое дело в Украине. Программа создана для активистов, художников, предпринимателей и культурных деятелей, уехавших в другие государства после 24 февраля 2022 года. Если они планируют в ближайшие 3 месяца вернуться в Украину и возобновить свою профессиональную деятельность, но им не хватает средств, можно поучаствовать в программе.

Приоритет будут предоставлять следующим направлениям работы:

Культура и искусство;

Неформальное образование;

Общественный активизм;

Экология и охрана окружающей среды;

Независимые медиа;

Преодоление последствий войны в обществе;

Социальные инновации и социальное предпринимательство;

Защита прав человека.

50 украинцев, которых выберут среди участников, в сумме получат по 64 тысячи гривен. В течение 3-х месяцев они будут получать по 18 тысяч гривен плюс одноразовую выплату в размере 10 тысяч гривен на аренду рабочего места или дополнительное обучение.

Участники должны заполнить аппликационную форму до 29 сентября 2023 года.

В Польше появилась новая стипендия для украинцев

Украинские ученые могут претендовать на стипендию по программе "Месяц в Польше". Она позволит ученым, которые ее получат, проводить короткие научные исследования: интервью, опросы, социальные эксперименты.

В рамках программы участники получат по 6 500 злотых (57 900 гривен) денежной поддержки, а также новый опыт и ценные контакты с учеными в Польше. Больше – читайте в материале.