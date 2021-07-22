Как обменять украинское водительское удостоверение на итальянское: страны возобновили соглашение

Италия и Украина подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Теперь обменять украинский документ на итальянский его образец можно без дополнительных теоретических или практических экзаменов.

Соответствующее соглашение в Риме подписали представители Кабинета Министров Украины и правительства Италии 20 июля на срок 5 лет. Документ вступит в силу через 60 календарных дней со дня подписания.

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Как обменять водительское удостоверение

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые легально проживают в Италии, имеют место прописки и действительное украинское водительское удостоверение. Процедура обмена будет длиться определенное время.

На постоянной основе действует норма, которая позволяет управлять транспортным средством с удостоверением украинского образца на территории Италии в течение 1 года.

После этого граждане Украины обязаны обменять украинское удостоверение на итальянское в представительствах Инспекции Гражданского автомобильного движения и Транспортного обеспечения Италии (Motorizzazione Civile) по месту жительства.

Напомним, что предварительное соглашение предусматривало сдачу дополнительных экзаменов и окончило срок своего действия 1 июня 2021 года. Почти 22 тысячи украинцев тогда воспользовались возможностью обменять свои водительские удостоверения.