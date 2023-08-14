Украинцам упростили обмен водительских прав за границей: что изменится

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Теперь эти документы можно отправлять по почте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Он рассказал, что 8 августа Кабмин принял постановление, согласно которому водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления.

Эта опция особенно актуальна в условиях полномасштабной войны России против Украины, когда граждане нашего государства, проживая за границей, смогут осуществить обмен водительского удостоверения через "Действие" или электронный кабинет водителя, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны,

– заявил чиновник.

При этом по состоянию на сейчас водительское удостоверение можно получить по почте только в пределах Украины.

Следует заметить, что постановление Кабмина пока не вступило в силу.

Водительское удостоверение можно обменять через "Действие"

По состоянию на сегодняшний день, водительское удостоверение можно обменять через приложение "Действие", или ЭКВ, и в пределах Украины, получить почтовой связью.

Для этого необходимо:

авторизироваться в приложении "Действие";

нажать "Услуги";

нажать "Замена водительского удостоверения";

выбрать причину замены;

выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ;

подтвердить контактные данные и подписать заявление.

После этого нужно в течение 10 минут оплатить услугу. Если это не сделать, то заявление аннулируется.

За неполный год этой опцией воспользовались более 25 000 человек.