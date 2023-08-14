Украинцам упростили обмен водительских прав за границей: что изменится
Источник:Кабмин
Украинцам упростили получение и оформление техпаспорта и номерных знаков автомобиля. Также они смогут обменять водительские права за границей по упрощенной процедуре.
Украинцам упростили обмен водительских прав за границей
Теперь эти документы можно отправлять по почте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.
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Он рассказал, что 8 августа Кабмин принял постановление, согласно которому водительское удостоверение можно будет пересылать через международные почтовые отправления.
Эта опция особенно актуальна в условиях полномасштабной войны России против Украины, когда граждане нашего государства, проживая за границей, смогут осуществить обмен водительского удостоверения через "Действие" или электронный кабинет водителя, получив пластиковый документ в почтовом отделении соответствующей страны,
– заявил чиновник.
При этом по состоянию на сейчас водительское удостоверение можно получить по почте только в пределах Украины.
Следует заметить, что постановление Кабмина пока не вступило в силу.
Водительское удостоверение можно обменять через "Действие"
По состоянию на сегодняшний день, водительское удостоверение можно обменять через приложение "Действие", или ЭКВ, и в пределах Украины, получить почтовой связью.
Для этого необходимо:
- авторизироваться в приложении "Действие";
- нажать "Услуги";
- нажать "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены;
- выбрать сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подтвердить контактные данные и подписать заявление.
После этого нужно в течение 10 минут оплатить услугу. Если это не сделать, то заявление аннулируется.
За неполный год этой опцией воспользовались более 25 000 человек.Напомним, с 1 августа в Украине в тестовом режиме заработала электронная очередь для пассажирских автобусов и легковых автомобилей на границе. Раньше она действовала только для грузовиков.