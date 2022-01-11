Обмен украинского водительского удостоверения на итальянское: когда можно осуществить

Ранее Кабинет Министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Италии о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Теперь стало известно, когда люди смогут поменять свои документы на итальянские.

Украинцев ждет возможность осуществлять обмен водительских удостоверений по упрощенной процедуре. Так, обмен будет осуществляться без необходимости прохождения соответствующих практического и теоретического экзаменов. Решение, напоминаем, было подписано 20 июля 2021 года.

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Когда водители смогут поменять украинские права на итальянские

Межправительственное соглашение об упрощенном механизме обмена национальных удостоверений водителя вступает в силу с 24 января 2022 года. Об этом сообщил Руслан Фуфалько, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства внутренних дел Украины.

Обмен водительских прав от указанной даты станет доступен гражданам Украины и Италии, которые легально проживают на территории обеих стран. Следовательно, получить действующие в Италии удостоверения смогут украинцы, которые:

живут в Италии легально;

длительность резиденции в Италии составляет до 4 лет;

имеют действительное украинское водительское удостоверение.

Если же продолжительность резиденции в Италии составляет более 4 лет, нужно обращаться в автошколу или представительство Гражданской моторизации (Motorizzazione civile) для сдачи теоретического и практического экзамена.

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