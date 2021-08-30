Обед без COVID-сертификата будет слишком дорогим: как в Италии штрафуют нарушителей

В Италии запрещено находиться в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общественного питания без "зеленого пропуска". Если обнаружат нарушения, то наказание ждет не только на посетителя, но и на владельца заведения.

В этом убедились в городе Ровиго. Там недавно оштрафовали двух человек, которые пренебрегли правилами.

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О штрафах в итальянском городе

В одной из пиццерий в городе Ровиго контролеры обнаружили мужчину, который обедал без соответствующего документа. Посетителю заведения выписали штраф в размере 400 евро (около 12 800 гривен).

Более того, финансовую ответственность понес и владелец пиццерии, который вовремя не позаботился о безопасной проверке клиентов. Его оштрафовали на сумму 1 000 евро (примерно 31 700 гривен).

Напоминаем, что запрет на посещение ряда общественных заведений без "зеленого пропуска" действует в Италии от 6 августа. Многим жителям не нравится это требование. Они протестуют против решения властей и называют документ "сертификатом рабства". В основном, такими лицами являются так называемые антивакцинаторы.