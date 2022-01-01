Новый год – новые цены: в Польше изменится стоимость медикаментов

С начала 2022 года в Польше вырастут цены на полсотни лечебных препаратов. В то же время более 1 000 других лекарств станут доступнее.

Новый список к Программе доступности лекарств заключили в Минздраве. Также с января 14 составляющих, входящих в около 300 медицинских препаратов, полностью будут изъятье из перечня на государственные дотации.

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Подробнее об изменении цен на лекарства в Польше

Повышение цен коснется 509 лечебных препаратов. Среди них есть лекарства против шизофрении (а людей с таким диагнозом в Польше около 400 тысяч), псориаза (таких в Польше примерно 800 тысяч) и энтероколита. Также теперь будут платить больше за лекарства жители страны, которых беспокоит высокое кровяное давление и те, у кого диагностировали язву желудка. Пациентам после трансплантации органов также придется отдать ощутимую сумму необходимых медикаментов.

В то же время цены более чем на 1 100 лечебных препаратов должны уменьшиться. В частности, более доступным станут лекарства для людей с раком предстательной железы и тех, кто страдает болезнью Альцгеймера. Подешевеют также иглы для людей с диабетом.

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