Новые направления: 7 свежих рейсов от Ryanair на осень 2023 года

Уже этой осенью ирландский лоукостер Ryanair запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь.

Популярный европейский перевозчик Ryanair анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.

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Новые осенние рейсы Ryanair:

Дублин (Ирландия) – Таллин (Эстония) с 30 октября, 2 раза в неделю;

Марсель (Франция) – Амман (Иордания) с 30 октября, 2 раза в неделю;

Пиза (Италия) – Амман (Иордания) с 31 октября, 2 раза в неделю;

Брюссель Шарлеруа (Бельгия) – Амман (Иордания) с 1 ноября, 2 раза в неделю;

Мадрид (Испания) – Акаба (Иордания) со 2 ноября, 1 раз в неделю;

Милан Бергамо (Италия) – Рованиеми (Финляндия) с 4 ноября, 2 раза в неделю;

Порту (Португалия) – Пиза (Италия) – с 31 октября, 3 раза в неделю.

Подробности о наличии билетов и ценах смотрите на официальном сайте Ryanair.

Ryanair отменяет рейсы из аэропорта Модлин

Лоукостер вынужден аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе. Аэродром будет закрыт для пассажиров с вечера до утра.

Томаш Шимчак, директор аэропорта Модлин, рассказал, что освещение на взлетно-посадочной полосе будут заменять каждую ночь с 11 по 21 сентября. В этот период с 20:00 до 5:30 утра аэропорт не будет принимать пассажиров.