Автомобилистам на заметку: новые изменения в суммах и видах штрафов за нарушение ПДД в Польше
15 июля 2021 , 21:37Читати новину українською
Источник:inPoland
Правительство Польши готовит серьезные изменения относительно сумм и видов штрафов для водителей авто. За грубые нарушения ПДД, в частности, придется заплатить до 30 тысяч злотых.
Даже за незначительное превышение скорости на участках с разрешенными 30 километрами в час штраф может достичь 5 000 злотых. На заседании Совета министров обсудили новое направление изменений в законодательстве в этой области.
Обратите внимание Рынок недвижимости в Польше: как приобрести собственное жилье украинцам – объяснение эксперта
Новый план правительства Польши предусматривает:
- Высшие штрафы за опасные для жизни и здоровья граждан нарушения ПДД будет утверждать суд, а контролирующие органы будут о них сообщать.
- Нижняя граница наказаний за опасное поведение на дороге (нарушение прав пешеходов, игнорирование дорожных знаков, ограничений в скорости движения и так далее) также должна существенно возрасти.
- Максимальный предел наказаний возрастет, и составит уже не 5 000, а 30 000 злотых.
- Штрафные баллы водителям будут списывать не через 12 месяцев, а через 2 полных года.
- Введение новых видов наказаний за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, что причиной более суровых наказаний для водителей в нетрезвом состоянии стала трагедия, которая случилась в Сталевой Воле. Тогда из-за пьяного водителя трое детей в возрасте до 10 лет остались сиротами.