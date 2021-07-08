В ДТП погибли супруги, а трое детей в возрасте до 10 лет остались сиротами. В организме 37-летнего виновника аварии, который спровоцировал столкновение двух авто, обнаружили 1,7 промилле алкоголя.

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Новые наказания

Водители, которые в нетрезвом состоянии становятся причиной аварии, будут вынуждены платить алименты пострадавшим или семьям погибших. По мнению законодателей, это будет одним из справедливых методов уменьшить количество пьяных водителей на дорогах.

Сейчас польский уголовный кодекс предусматривает за вождение в состоянии алкогольного опьянения до 4,5 лет лишения свободы, запрет управления автотранспортом от 3 до 15 лет и штраф от 10 до 60 тысяч злотых.

В будущем, если из-за действий нетрезвого водителя будут гибнуть люди, максимальное наказание может составить тюремное заключение на 12 лет, пожизненный запрет управлять автомобилем и штраф в размере 60 тысяч злотых.