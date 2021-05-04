Стоимость контракта оценена в 1,825 миллиарда злотых (около 13,414 миллиарда гривен) нетто. Вышеупомянутый концерн является одним из крупнейших производителей рельсового транспорта в мире.

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Детали соглашения с Hyundai Rotem

Первые два трамвая , произведенные Hyundai Rotem для Варшавы, уже готовы. Они прошли заводские испытания в Корее и вскоре будут отправлены в Польшу. К концу лета 2021 года их уже можно будет увидеть на улицах Варшавы. Еще 121 новый трамвай будет доставлен с начала 2022 года до конца апреля 2023 года.

Трамваи, произведенные корейской компанией, будут оснащены кондиционерами , внутренними и внешними системами мониторинга с доступом в режиме онлайн и системой линейной информации . Производитель гарантирует, что трамваи будут не только значительно быстрее и мощнее, но и экологичными.

Всего в Варшаву будут доставлены три типа рельсовых транспортных средств различной длины в одностороннем и двустороннем вариантах. Они будут самыми длинными трамваями такого типа в столице. Их длина составляет 33 метра , что на 2,5 метра больше, чем в трамваях, которые преобладают в Варшаве сейчас. В каждом таком трамвае смогут путешествовать до 240 человек .