Вартість контракту оцінена в 1,825 мільярда злотих (близько 13,414 мільярда гривень) нетто. Вищезгаданий концерн є одним з найбільших виробників рейкового транспорту у світі.

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Деталі угоди з Hyundai Rotem

Перші два трамваї, вироблені Hyundai Rotem для Варшави, вже готові. Вони пройшли заводські випробування у Кореї та невдовзі будуть відправлені до Польщі. До кінця літа 2021 року їх вже можна буде побачити на вулицях Варшави. Ще 121 новий трамвай буде доставлений з початку 2022 року до кінця квітня 2023 року.

Трамваї, вироблені корейською компанією, будуть оснащені кондиціонерами, внутрішніми та зовнішніми системами моніторингу з доступом в режимі онлайн і системою лінійної інформації. Виробник гарантує, що трамваї будуть не лише значно швидшими та потужнішими, а й екологічними.

Всього у Варшаву будуть доставлені три типи рейкових транспортних засобів різної довжини в односторонньому і двосторонньому варіантах. Вони будуть найдовшими трамваями такого типу у столиці. Їх довжина становить 33 метри, що на 2,5 метра більше, ніж у трамваях, які переважають у Варшаві зараз. У кожному такому трамваї зможуть подорожувати до 240 осіб.



У Варшаві очікують на появу нових трамваїв Hyundai / Фото GettyImages