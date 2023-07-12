Новые авиарейсы Ryanair и Wizz Air из Польши: куда можно улететь
Многие авиакомпании в этом году открывают десятки новых авиарейсов в разные страны мира из Польши. Бронирование билетов уже открыто.
В частности, авиакомпании Ryanair и Wizz Air объявили о новых рейсах из Польши на осень/зиму 2023 года. Узнайте из каких городов Польши и в какие страны появятся авиарейсы, а также их расписание – далее в материале.
Читайте также Пассажиры, которые боятся летать, могут позвонить пилотам: как это работает и сколько стоит
Новые рейсы Wizz Air
Wizz Air планирует запустить новые маршруты из польских аэропортов. Полеты в Испанию и Данию будут предлагаться по более низким ценам.
Осенью будут открыты следующие направления из Гданьска:
- Гданьск – Копенгаген (Дания): пять раз в неделю с 29 октября (вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье);
- Гданьск – Тенерифе (Испания): дважды в неделю с 29 октября (четверг, воскресенье);
- Гданьск – Аликанте (Испания) и Вроцлав – Валенсия (Испания): 3 рейса в неделю с 30 октября (понедельник, среда, пятница).
А также рейсы из Вроцлава, Катовице и Кракова:
- Вроцлав Малага (Испания): с 31 октября (вторник, четверг, суббота);
- Катовите Копенгаген (Дания): 4 раза в неделю с 29 октября (вторник, четверг, суббота, воскресенье);
- Катовите Аликанте (Испания): трижды в неделю с 31 октября (вторник, среда, суббота);
- Краков – Валенсия (Испания): 2 рейса в неделю с 3 декабря (четверг, воскресенье).
Новые рейсы Ryanair
Авиакомпания Ryanair открывает 14 новых маршрутов из Польши. Новые направления доступны из пяти польских аэропортов. Первые рейсы будут запущены в октябре и ноябре, но билеты можно бронировать.
Новые маршруты из Варшавы:
- Варшава Модлин – Лансароте (Испания): 1 рейс каждый четверг с 1 ноября;
- Варшава Модлин – Валенсия (Испания): 2 рейса в неделю (понедельник, суббота) с 30 октября;
- Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль): 1 раз в неделю с 29 октября по воскресеньям;
- Варшава – Модлин – Белфаст (Ирландия): дважды в неделю с 29 октября (пятница, воскресенье);
- Варшава Модлин – Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, суббота).
Новые рейсы Ryanair / Фото Ryanair
Рейсы также будут выполняться из Вроцлава по следующим направлениям:
- Вроцлав Агадир (Марокко): 2 рейса в неделю с 31 октября (вторник, суббота);
- Вроцлав Рим Фьюмичино (Италия): три рейса в неделю с 29 октября (среда, суббота, воскресенье);
- Вроцлав Лиссабон (Португалия): 2 рейса в неделю с 29 октября (вторник, воскресенье).
Из Познани можно запланировать путешествия в Португалию и Италию:
- Познань – Лиссабон (Португалия): дважды в неделю с 29 октября (четверг, воскресенье);
- Познань – Рим Фьюмичино (Италия): дважды в неделю с 30 октября (понедельник, суббота).
С конца октября также будут открыты рейсы из Кракова и Лодзи:
- Краков – Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, воскресенье);
- Краков – Фуэртевентура (Испания): по пятницам с 1 ноября;
- Лодзь Ист-Мидлендс (Великобритания): 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) с 30 октября;
- Лодзь Малага (Испания): 2 рейса в неделю (пятница и воскресенье) с 29 октября.