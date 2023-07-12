Новые авиарейсы Ryanair и Wizz Air из Польши: куда можно улететь

В частности, авиакомпании Ryanair и Wizz Air объявили о новых рейсах из Польши на осень/зиму 2023 года. Узнайте из каких городов Польши и в какие страны появятся авиарейсы, а также их расписание – далее в материале.

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Новые рейсы Wizz Air

Wizz Air планирует запустить новые маршруты из польских аэропортов. Полеты в Испанию и Данию будут предлагаться по более низким ценам.

Осенью будут открыты следующие направления из Гданьска:

Гданьск – Копенгаген (Дания): пять раз в неделю с 29 октября (вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье);

Копенгаген (Дания): пять раз в неделю с 29 октября (вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье); Гданьск – Тенерифе (Испания): дважды в неделю с 29 октября (четверг, воскресенье);

Гданьск – Аликанте (Испания) и Вроцлав – Валенсия (Испания): 3 рейса в неделю с 30 октября (понедельник, среда, пятница).

А также рейсы из Вроцлава, Катовице и Кракова:

Вроцлав Малага (Испания): с 31 октября (вторник, четверг, суббота);

Малага (Испания): с 31 октября (вторник, четверг, суббота); Катовите Копенгаген (Дания): 4 раза в неделю с 29 октября (вторник, четверг, суббота, воскресенье);

Копенгаген (Дания): 4 раза в неделю с 29 октября (вторник, четверг, суббота, воскресенье); Катовите Аликанте (Испания): трижды в неделю с 31 октября (вторник, среда, суббота);

Аликанте (Испания): трижды в неделю с 31 октября (вторник, среда, суббота); Краков – Валенсия (Испания): 2 рейса в неделю с 3 декабря (четверг, воскресенье).

Новые рейсы Ryanair

Авиакомпания Ryanair открывает 14 новых маршрутов из Польши. Новые направления доступны из пяти польских аэропортов. Первые рейсы будут запущены в октябре и ноябре, но билеты можно бронировать.

Новые маршруты из Варшавы:

Варшава Модлин – Лансароте (Испания): 1 рейс каждый четверг с 1 ноября;

Лансароте (Испания): 1 рейс каждый четверг с 1 ноября; Варшава Модлин – Валенсия (Испания): 2 рейса в неделю (понедельник, суббота) с 30 октября;

Валенсия (Испания): 2 рейса в неделю (понедельник, суббота) с 30 октября; Варшава Модлин – Тель-Авив (Израиль): 1 раз в неделю с 29 октября по воскресеньям;

Тель-Авив (Израиль): 1 раз в неделю с 29 октября по воскресеньям; Варшава – Модлин – Белфаст (Ирландия): дважды в неделю с 29 октября (пятница, воскресенье);

Модлин – Белфаст (Ирландия): дважды в неделю с 29 октября (пятница, воскресенье); Варшава Модлин – Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, суббота).

Новые рейсы Ryanair / Фото Ryanair

Рейсы также будут выполняться из Вроцлава по следующим направлениям:

Вроцлав Агадир (Марокко): 2 рейса в неделю с 31 октября (вторник, суббота);

Агадир (Марокко): 2 рейса в неделю с 31 октября (вторник, суббота); Вроцлав Рим Фьюмичино (Италия): три рейса в неделю с 29 октября (среда, суббота, воскресенье);

Рим Фьюмичино (Италия): три рейса в неделю с 29 октября (среда, суббота, воскресенье); Вроцлав Лиссабон (Португалия): 2 рейса в неделю с 29 октября (вторник, воскресенье).

Из Познани можно запланировать путешествия в Португалию и Италию:

Познань – Лиссабон (Португалия): дважды в неделю с 29 октября (четверг, воскресенье);

Лиссабон (Португалия): дважды в неделю с 29 октября (четверг, воскресенье); Познань – Рим Фьюмичино (Италия): дважды в неделю с 30 октября (понедельник, суббота).

С конца октября также будут открыты рейсы из Кракова и Лодзи:

Краков – Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, воскресенье);

Тирана (Албания): 3 рейса в неделю с 31 октября (вторник, четверг, воскресенье); Краков – Фуэртевентура (Испания): по пятницам с 1 ноября;

Фуэртевентура (Испания): по пятницам с 1 ноября; Лодзь Ист-Мидлендс (Великобритания): 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) с 30 октября;

Ист-Мидлендс (Великобритания): 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) с 30 октября; Лодзь Малага (Испания): 2 рейса в неделю (пятница и воскресенье) с 29 октября.