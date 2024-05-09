Удивительные контрасты: названа самая красивая страна мира – и это не Италия

Знаменитый путеводитель Rough Guide провел масштабное исследование, по результатам которого назвал самую красивую в мире страну. Песчаные пляжи Италии, недосягаемые горы Швейцарии, умопомрачительные закоулки Норвегии, круассаны Франции – все это осталось позади удивительной Новой Зеландии.

Именно ее признали самой красивой страной мира по версии читателей. Она сместила с первого места прошлогоднего лидера опроса Италию.

Читайте также Идеально для летнего отдыха: 15 самых красивых пляжей в Европе

Новую Зеландию признали самой красивой страной мира

В рейтинге, составленном экспертами, эта страна получила похвалу за свои захватывающие пейзажи и разнообразный ландшафт. Туристов особенно поражает переход от пышных зеленых горных вершин к живописным пляжам.

На втором месте в рейтинге оказалась уже упомянутая выше Италия, где "каждый может найти себе что-то по вкусу", а замкнула тройку лидеров Канада с ее "удивительными пейзажами и невероятной дикой природой".



Новую Зеландию признали самой красивой страной мира / Фото Unsplash

Вот 10 самых красивых стран мира 2024 года:

Новая Зеландия, Италия, Канада, Швейцария, Франция, Великобритания, Норвегия, Австралия, Греция, Южная Африка.

Заметим, ранее Заграница 24 предлагал материал "Куда поехать на море в мае 2024 года". Спойлер: найдутся варианты на любой вкус и кошелек.