Результаты социального опроса от агентства IBRiS публикует польское издание Rzeczpospolita.

Стоит знать Как украинцам попасть в Великую Британию по упрощенной схеме: две программы для беженцев

Что нужно делать беженцам по мнению поляков, чтобы оставаться в Польше

Так, семь из десяти поляков хотят, чтобы бежавшие в Польшу украинцы зарабатывали сами себе на жизнь . Этот критерий чаще всего звучит среди населения Польши по отношению к гражданам Украины, которые спасаются от войны на территории их страны.

За то, чтобы дети ходили в польские школы , высказались 38,7% поляков.

За то, чтобы украинцы изучали польский язык – 27,6%.

– Еще 12,1% опрошенных говорят, что граждане Украины должны купить у Польши жилье.

Примечательно, что украинцы в Польше считают так же.

Исследования, проведенные среди беженцев, показывают, что большинство из них хотят работать, изучать язык и отправлять детей в школу, то есть намерены интегрироваться в польское общество. Поляки придерживаются того же мнения, поэтому это хороший сигнал,

– отметил социолог Петр Длугош.

К слову! Исследование компании ARC Rynek Opinia показало, что 71% беженцев из Украины живут в Польше за свой счет. Большинство из них – люди с образованием, в меру обеспеченные и самостоятельные. Многие из них не интересуются вакансиями в Польше, потому что продолжают работать, но отдаленно.

Почему в Польше меняются настроения по отношению к украинцам

Хотя и поляки выступают за поддержку украинского народа в эти непростые времена, на эту точку зрения влияет все более сложное положение польских семей и высокая инфляция. Поэтому эксперты прогнозируют, что восприятие социальной помощи украинцам в Польше несколько изменится ближе к осени.

К слову! На 23 мая в Польше легально трудоустроились 160 тысяч граждан Украины. Что составляет около 29% всего трудоспособного населения беженцев.