Результаты социального опроса от агентства IBRiS публикует польское издание Rzeczpospolita.
Стоит знать Как украинцам попасть в Великую Британию по упрощенной схеме: две программы для беженцев
Что нужно делать беженцам по мнению поляков, чтобы оставаться в Польше
- Так, семь из десяти поляков хотят, чтобы бежавшие в Польшу украинцы зарабатывали сами себе на жизнь. Этот критерий чаще всего звучит среди населения Польши по отношению к гражданам Украины, которые спасаются от войны на территории их страны.
- За то, чтобы дети ходили в польские школы, высказались 38,7% поляков.
- За то, чтобы украинцы изучали польский язык – 27,6%.
- Еще 12,1% опрошенных говорят, что граждане Украины должны купить у Польши жилье.
Примечательно, что украинцы в Польше считают так же.
Исследования, проведенные среди беженцев, показывают, что большинство из них хотят работать, изучать язык и отправлять детей в школу, то есть намерены интегрироваться в польское общество. Поляки придерживаются того же мнения, поэтому это хороший сигнал,
– отметил социолог Петр Длугош.
Почему в Польше меняются настроения по отношению к украинцам
Хотя и поляки выступают за поддержку украинского народа в эти непростые времена, на эту точку зрения влияет все более сложное положение польских семей и высокая инфляция. Поэтому эксперты прогнозируют, что восприятие социальной помощи украинцам в Польше несколько изменится ближе к осени.
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