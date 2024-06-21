"Босоногая тропа": в Литве открыли уникальную аттракцию для туристов
Источник:Made in Vilnius
В Литве неподалеку Тракая открыли самую длинную тропу для ходьбы босиком. Она стала доступной для посетителей уже с сегодняшнего дня.
Неподалеку Тракая открыли самую длинную босоногую тропу
Тропа расположена в селе Александришки Тракайского района – это 46 километров от Вильнюса. Длина тропы – 2,1 километра.
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Мы ежедневно ходим в обуви, которая часто сковывает нас. Современные люди уже давно не представляют себе прогулки без той или иной обуви... Придя на Босоножку, вы обсохнете и расслабите уставшие ноги. Новый опыт не только придаст энергии, но и пойдет на пользу здоровью,
– говорится в сообщении.
Маршрут босиком Александришкес – это прекрасное развлечение и одновременно возможность отвлечься от часто гнетущей будни и забот. Прогуливаясь по тропе, туристы отдохнут, переживут много неожиданных ощущений и эмоций, и восстановят внутреннее спокойствие.
В Литве неподалеку Тракая открыли самую длинную тропу для ходьбы босиком / Фото madeinvilnius.lt
Тропа проходит в лесу, поэтому ее можно почувствовать чувственно: полюбоваться природными пейзажами, послушать веселое пение птиц, коснуться ногами земли и не только. Так, тропа состоит из 87 различных поверхностей:
- камни,
- веток деревьев,
- шишек,
- кирпича,
- бетона.
На тропе есть участки различных поверхностей / Фото madeinvilnius.lt
На тропе есть как твердые и грубые, так и мягкие поверхности. После прогулки можно вымыть ноги теплой водой.
Тропа расположена неподалеку Тракая / Фото madeinvilnius.lt
Тропу могут посетить и взрослые, и дети. Возле тропы есть бесплатная парковка.
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