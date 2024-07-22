Спасет жизнь: для чего на самом деле бортпроводницы носят платки на шее

Представить образ бортпроводницы без элегантного платка фактически невозможно. Интересно, что этот стильный аксессуар имеет не только эстетическое значение.

Конечно, не стоит забывать, что сфера авиации имеет немало своих традиций. Бортпроводницы вынуждены придерживаться строгого формального стиля, который должен ассоциироваться с индустрией в целом и конкретной авиакомпанией, в частности. Платок на шее бортпроводницы является частью "формы".

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Для чего еще нужны платки

В то же время есть и другие важные моменты, когда платок должен быть. В частности, работники авиакомпаний и аэропортов по форме идентифицируют бортпроводницу как представительницу экипажа.



Платок – гораздо больше, чем просто стильный аксессуар / Unsplash

Это удивляет, но платки также являются дополнительной мерой гигиены. Бортпроводницы могут использовать их, чтобы быстренько протереть руки или убрать какую-то поверхность.

И – самое важное – платок является элементом безопасности. Его можно использовать при оказании первой помощи и этим спасти жизнь. В частности, платок поможет: