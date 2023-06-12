Крупнейший железнодорожный оператор Германии предлагает летом покупать билеты с большой скидкой. Путешествие по стране за 9,90 евро можно забронировать на сайте Deutsche Bahn.

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Детали акции

Билеты на поезда IC и ICE можно приобрести в период с 11 июня по 31 июля 2023 года. В течение этих нескольких недель компания планирует продать примерно миллион билетов – по крайней мере, именно столько перевозчик готов предложить по акционным ценам. Важно, что купленные со скидкой билеты будут действительны в течение всего лета.

Куда можно поехать с билетом за 9,90 евро

Воспользоваться билетом за 9,90 евро можно преимущественно на кратковременных маршрутах между населенными пунктами Германии. Например, если вам нужно добраться из Лейпцига в Дрезден, из Кельна в Дюссельдорф или из Гамбурга в Бремен. С таким билетом можно передвигаться по всем доступным направлениям и делать любое количество пересадок в пределах кратковременных рейсов.

Билеты со скидкой от Deutsche Bahn удастся приобрести любым из трех предложенных способов:

На сайте Deutsche Bahn;

В мобильном приложении перевозчика Next DB Navigator;

На вокзальных станциях и пунктах обслуживания.

Обратите внимание! С билетом за 9,90 евро не получится воспользоваться скоростными поездами и поездами дальнего сообщения.