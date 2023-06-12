Найбільший залізничний оператор Німеччини пропонує влітку купувати квитки з великою знижкою. Подорож країною за 9,90 євро можна забронювати на сайті Deutsche Bahn.

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Деталі акції

Квитки на потяги IC і ICE можна придбати у період з 11 червня по 31 липня 2023 року. Упродовж цих декількох тижнів компанія планує продати приблизно мільйон квитків – принаймні саме стільки перевізник готовий запропонувати за акційними цінами. Важливо, що куплені зі знижкою квитки будуть чинними протягом всього літа.

Куди можна поїхати з квитком за 9,90 євро

Скористатися квитком за 9,90 євро можна переважно під час короткотривалих поїздок між населеними пунктами Німеччини. Наприклад, якщо вам потрібно дістатися з Лейпціга до Дрездена, із Кельна до Дюссельдорфа або з Гамбурга до Бремена. З таким квитком можна пересуватися за всіма доступними напрямками та робити будь-яку кількість пересадок у межах короткотривалих рейсів.

Квитки зі знижкою від Deutsche Bahn можна придбати будь-яким із трьох запропонованих способів:

На сайті Deutsche Bahn;

У мобільному додатку перевізника Next DB Navigator;

На вокзальних станціях та у пунктах обслуговування.

Зверніть увагу! З квитком за 9,90 євро не вийде скористатися швидкісними потягами та потягами далекого сполучення.