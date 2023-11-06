В Европе появится новая авиакомпания: что нужно знать о "City Airlines"

Lufthansa, ведущая германская авиакомпания, объявила о создании новой дочерней компании City Airlines. Деятельность авиаперевозчика начнется летом 2024 года и будет сосредоточена на осуществлении среднемагистральных рейсов.

Речь идет о новых сообщениях между ключевыми аэропортами, в частности, между Мюнхеном и Франкфуртом. Ожидается, что дочерний перевозчик City Airlines будет "подвозить" людей к отправным точкам дальнемагистральных рейсов Lufthansa.

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Зачем Lufthansa новый авиаперевозчик?

Немецкая авиакомпания, как сообщается, намерена открыть новую дочернюю компанию, вероятно это связано с желанием сократить расходы на персонал. Хотя авиакомпания пока воздерживается от каких-либо официальных заявлений на этот счет.

Конкурентоспособное усиление среднемагистральной сети важно для рыночного позиционирования Lufthansa Group и планируемого роста дальнемагистрального сегмента на немецком рынке,

– так обосновали запуск нового авиаперевозчика в Lufthansa.

Вместе с тем известно, что в последние годы авиакомпания столкнулась со значительными трудностями, поскольку борется со стабильностью своей деятельности на фоне забастовки членов экипажа, требовавших повышения зарплат.

Что изменится?

City Airlines намерена расширить свой флот путем добавления ранее эксплуатировавшихся Lufthansa самолетов Airbus A319. Чтобы увеличить парк авиакомпании City Airlines, главная авиакомпания начнет передавать эти авиалайнеры и нанимать пилотов и бортпроводников с пониженными зарплатами для своей дочерней компании.

При этом пассажиры практически не заметят разницы между Lufthansa и City Airlines. Самолеты обеих авиакомпаний будут иметь схожие ливреи, экипаж – похожую униформу, пассажиры будут бронировать билеты на сайте Lufthansa и получать одинаковое обслуживание.

Немецкая авиакомпания Lufthansa запускает нового перевозчика City Airlines / Фото UnSplash

В Испании хотят запретить авиарейсы на короткие расстояния

Испанские власти рассматривает запрет на короткие внутренние рейсы, предлагая заменить их скоростными поездами Эта мера рассматривается с целью эффективного сокращения выбросов парниковых газов. Усилиями эко-активистов в Европе царит мнение, что авиаперелеты на короткие дистанции являются экологическим "преступлением". Утверждается, что на дистанции в несколько сотен километров лучше передвигаться по железной дороге.

Это может стать программой новой правительственной коалиции, которая сейчас формируется. Идея похожа на программу, что ранее стартовала во Франции, и предусматривает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива по железной дороге с продолжительностью поездки менее 2,5 часа.