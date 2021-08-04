Нелегальные мигранты в Чехии: украинцы снова лидируют по количеству

В 2021 году количество нелегальных мигрантов в Чехии резко увеличилось. За первое полугодие правоохранители обнаружили 5 430 иностранцев, незаконно пребывающих на территории республики.

Это вдвое больше показатель, чем за этот же период прошлого года. Уже, к сожалению, традиционно, больше всего нелегалов среди граждан Украины.

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Подробная статистика

В частности из-за пандемии коронавируса и упрощенной процедуры проверок на межгосударственных границах, полиция Чехии фиксирует постепенное увеличение количества нелегальных мигрантов с июля прошлого года.

В первом полугодии 2021 года правоохранителями было выявлено более 3 000 незаконных мигрантов из Украины. Кроме этого, полиция задерживала граждан таких стран, как Молдова, Афганистан и Грузия. Больше всего нелегалов удалось зафиксировать в столице Чехии – Праге (треть от общего количества).

Большая часть нелегалов выбирали своим пунктом назначения Германию. Горе-мигранты использовали обычно грузовые автомобили для перемещения по Чехии (460 случаев – ред. 24 канал). Таким образом в страну попадали преимущественно афганцы, сирийцы и марокканцы,

– рассказывает пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Рената Гречманова.

Всего 105 человек пытались незаконно пересечь границу республики в международных аэропортах. 515 нелегалов задержали во время транзитной миграции по месту жительства.