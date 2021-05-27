Наибольшую нехватку рабочей силы испытывают предприятия в области сельского хозяйства и гостинично-ресторанного бизнеса. На большинство их вакансий обычно приходили работать именно украинцы.

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В сообщении отмечается, что в случае отсутствия решения проблемы большая часть урожая фермерских хозяйств Польши может испортиться, так и оставшись несобранным на полях.

Аналогичная проблема зафиксирована в гостиницах, ресторанах и кафе. В этом году представители данной отрасли польского бизнеса не имеют кого нанимать на должности официантов, барменов, барист, горничных и поваров.

Добавим, что карантинные ограничения в Польше никоим образом не повлияли на количество квоты постоянных рабочих мест для украинцев, однако работников все равно не хватает.

В Польше не хватает работников в гостиницах / Фото Pexels