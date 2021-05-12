Интересно, что в последнее время поляки стараются поддерживать отечественных производителей. Следовательно, покупатели отдают предпочтения ягодам, выращенным на территории Польши. Но нынешняя стоимость польской клубники не слишком отличается от импортной.

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Цены на польских рынках

Оптовая стоимость клубники составляет 30 злотых (около 219 гривен) за килограмм, а розничная – более 50 злотых (примерно 366 гривен).

На первых рядах рынков столицы можно найти польскую клубнику стоимостью от 12 злотых (почти 88 гривен) за килограмм. И ближе к середине рынке цены будут увеличиваться.

Греческую клубнику на рынках продают в контейнерах по пол килограмма . Стоимость одного составляет 9,99 злотого (около 73 гривен). Поэтому килограмм ягод стоит почти 20 злотых (примерно 147 гривен). Также на рынках можно увидеть такие контейнеры по цене 12 злотых (около 88 гривен) за порцию или 24 злотых (около 176 гривен) за килограмм.

Некоторые продавцы, торгующие отечественной клубникой, оценивают свой товар в 22 злотых (примерно 161 гривну) за упаковку в пол кило. Это 44 злотых (около 322 гривен) за килограмм.

Жители Польши надеются, что со временем цены на клубнику несколько снизятся. Ведь ранние ягоды, как правило, стоят дороже чем поздний урожай.